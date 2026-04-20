Πάτρα: Καταψήφισε η Δημοτική Αρχή της Πάτρας την πρόταση για μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών για τους φοιτητές

Καταψήφισε η δημοτική αρχή της Πάτρας το κοινό αίτημα των παρατάξεων της αντιπολίτευσης για μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών για τις οικίες των φοιτητών.

Υπέρ της πρότασης ψήφισαν μόνο οι δημοτικοί σύμβουλοι των παρατάξεων Αϊβαλή, Σβόλη και σπιράλ.

Παρά το γεγονός ότι η Δημοτική Αρχή ανέφερε ότι η πρόταση αυτή κρούει ανοικτές θύρες, (αίσθηση έκανε η ειρωνική αναφορά Πατούχα για μείωση που αντιστοιχεί σε μια πίτσα και μια κόκα κόλα), ωστόσο στο τέλος η πρόταση η οποία κατά τη δημοιτκή αρχή κοστίζει τόσο... φθηνά, καταψηφίστηκε, προκαλώντας ένταση με την αντιπολίτευση, η οποία άφησε να εννοηθεί ότι η καταψήφιση οφειλόταν στο γεγονός ότι την πρόταση είχε καταθέσει η ΠΑΣΠ και άρα οι λόγοι έχουν να κάνουν με την πολιτική προσήλωση της δημοτικής αρχής στο ΚΚΕ και την ΚΝΕ.

Ο Δήμαρχος άσκησε έντονη κριτική στις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας τες ότι δεν αγγίζουν την ουσία του προβλήματος, που –κατά τον ίδιο– σχετίζεται με τη συνολική οικονομική πολιτική, την ακρίβεια και την υποχρηματοδότηση της Παιδείας.

Την εισήγηση από πλευράς των τριών παρατάξεων της αντιπολίτευσης έκανε ο επικεφαλής της παράταξης "Πάτρα, Σπουδαία και Πάλι", Βασίλης Αϊβαλής.

Η εισήγηση Αϊβαλή

Το πλήρες κείμενο της παρέμβασης Αϊβαλή έχει ως εξής:

«Η Πάτρα αποτελεί διαχρονικά μία από τις σημαντικότερες φοιτητικές πόλεις της χώρας. Οι χιλιάδες φοιτητές που ζουν, σπουδάζουν και δραστηριοποιούνται στην πόλη μας δεν είναι απλώς ένα δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας μας· είναι ένας βασικός πυλώνας που στηρίζει την τοπική οικονομία, τον πολιτισμό και τη ζωντάνια της καθημερινότητας.

Σήμερα όμως βρισκόμαστε μπροστά σε μια πραγματικότητα που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Το κόστος διαβίωσης κυρίαρχα με ευθύνη της κυβέρνησης έχει αυξηθεί δραματικά σε ενέργεια, τρόφιμα, ενοίκια. Η στεγαστική κρίση επιδεινώνεται διαρκώς. Λαμβάνοντας υπόψη και την εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων -που περιορίζουν τη διαθεσιμότητα κατοικιών- οι τιμές έχουν εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα ύψη, με συνέπεια οι οικογένειες να δυσκολεύονται αφόρητα στο να στηρίξουν τα παιδιά τους στις σπουδές τους.

Αυτή η κατάσταση δεν είναι απλώς ένα οικονομικό ζήτημα. Είναι ζήτημα κοινωνικής συνοχής, ίσων ευκαιριών και πρόσβασης στην εκπαίδευση. Είναι ζήτημα που αγγίζει τον πυρήνα της τοπικής αυτοδιοίκησης και αν θέλουμε μια πόλη ανοιχτή, δίκαιη και βιώσιμη οφείλουμε να στηρίξουμε έμπρακτα αυτούς που τη ζωντανεύουν.

Και εδώ έρχεται ο ρόλος του Δήμου μας όπου μπορούμε να συμβάλουμε ουσιαστικά. Μπορούμε να δείξουμε ότι στεκόμαστε δίπλα στους πιο καταπιεσμένους συμπολίτες μας και οι φοιτητές είναι σαφώς μία τέτοια κατηγορία.

Είναι σημαντικό να βλέπουμε τα δεδομένα με ρεαλισμό. Οι περισσότερες φοιτητικές κατοικίες είναι μονομελή νοικοκυριά, με περιορισμένη παραγωγή απορριμμάτων, ενώ για σημαντικά χρονικά διαστήματα μέσα στο έτος παραμένουν κενές. Παρ’ όλα αυτά, επιβαρύνονται με το σύνολο των δημοτικών τελών που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική τους χρήση.

Για τον λόγο αυτό, προτείνουμε μια στοχευμένη και κοινωνικά δίκαιη παρέμβαση:

Μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών για κατοικίες που αποδεδειγμένα ενοικιάζονται από φοιτητές ως μονομελή νοικοκυριά.

Δεν πρόκειται για μια οριζόντια παροχή χωρίς κριτήρια. Πρόκειται για μια πολιτική με σαφή κοινωνικό πρόσημο, που λαμβάνει υπόψη πραγματικές ανάγκες και πραγματικά δεδομένα.

Με αυτή την πρόταση:

ανακουφίζουμε έμπρακτα τα φοιτητικά νοικοκυριά,

ενισχύουμε την παραμονή των νέων στην πόλη,

στηρίζουμε την τοπική οικονομία,

στέλνουμε ένα επιπλέον μήνυμα ότι ο Δήμος μας λειτουργεί με κοινωνική ευαισθησία και δικαιοσύνη.

Γιατί τελικά, η πόλη που επενδύει στους νέους της είναι η πόλη που επενδύει στο μέλλον της.

Σας καλώ λοιπόν να αποδεχτείτε αυτή την πρόταση όχι απλώς ως ένα οικονομικό μέτρο, αλλά ως μια πολιτική επιλογή στήριξης της κοινωνίας, της παιδείας και της προοπτικής της πόλης μας»

Η θέση της Δημοτικής Αρχής

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, στην τοποθέτησή του, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για το θέμα που έθεσε η δημοτική αντιπολίτευση για μείωση των δημοτικών τελών σε φοιτητές, είπε:

«Η πρόταση για μείωση των Δημοτικών Τελών για τους φοιτητές της Πάτρας κατά 50% «κρούει ανοικτές θύρες». Η Δημοτική Αρχή παρέλαβε από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές των ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ δημοτικά τέλη 1,95€/τμ το χρόνο και τα μείωσε στο 1€. Η μείωση 50% έγινε όχι μόνο για τους φοιτητές, αλλά για το σύνολο των λαϊκών οικογενειών. Έγινε για όλους. Ο Δήμος Πατρέων έχει τα χαμηλότερα τέλη πανελλαδικά.

Η κίνηση του Δήμου Χανίων για θέσπιση μείωσης 50% για τους φοιτητές, όταν τα δημοτικά τέλη σήμερα είναι εκεί για τους κατοίκους 1,97€/τ.μ. (ό,τι δηλαδή είχε και η Πάτρα πριν την σημερινή Δημοτική Αρχή), αναδεικνύει τη λογική που επικρατεί. Αυτή την πολιτική στηρίζει διαχρονικά το ΠΑΣΟΚ, του χαρατσώματος των δημοτών, σε συνθήκες μάλιστα που οι πολεμικές εξελίξεις εξανεμίζουν το λαϊκό εισόδημα.

Στο Δήμο μας υπάρχουν 13 κατηγορίες συνολικής ή μερικής απαλλαγής των νοικοκυριών της πόλης μας από τα δημοτικά τέλη, που δεν υφίστανται πουθενά αλλού σε τέτοιο εύρος, και καλούμε τους φοιτητές να αξιοποιήσουν αυτές τις δυνατότητες που είναι ήδη σε ισχύ. Στην πόλη μας ισχύει επίσης μειωμένος συντελεστής 0,73€/τμ για τους βοηθητικούς χώρους, που θεσπίστηκε το 2014. Ενώ ο Δήμος μας δεν έχει μόνο τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη, αλλά και το φθηνότερο τιμολόγιο νερού.

Ο Δήμος Πατρέων με τη Δημοτική Αρχή είναι στην πρώτη γραμμή διεκδίκησης, όχι μόνο από τη σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ, αλλά και από τις προηγούμενες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, για όσα δικαιούται ο λαός και η νεολαία μας. Για αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης προς τους Δήμους, για να καταργηθούν τα ανταποδοτικά τέλη και η ανταποδοτικότητα γενικά, αφού ο λαός μας πληρώνει ξανά και ξανά από την τσέπη του, με τους σχεδιασμούς για την επέκτασή της σε όλους τους τομείς να προχωρά με τη συναίνεση όλων των αστικών κομμάτων. Διεκδικούμε ο λαός μας να μην φορολογείται ξανά και ξανά για να ταΐζονται οι κάτοχοι του πλούτου με δήθεν «επενδύσεις» που πολλαπλασιάζουν τα κέρδη και τον πλούτο τους.

Η Δημοτική Αρχή στέκεται αρωγός και συμπαραστάτης στα δίκαια αιτήματα που διατυπώνει το φοιτητικό κίνημα, για ζητήματα φοιτητικής μέριμνας. Για να εξασφαλιστούν από το κράτος και την κυβέρνηση, επαρκείς φοιτητικές εστίες, φτηνή στέγαση με πλαφόν στις τιμές των ενοικίων, δωρεάν μετακίνηση, αξιοπρεπής και δωρεάν σίτιση για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Ενάντια στο χαράτσωμα των φοιτητών με δίδακτρα, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την αναθεώρηση του άρθρου 16, στη μείωση των αναβολών στράτευσης των φοιτητών, την εξίσωση των πτυχίων των Πολυτεχνικών σχολών με αυτά των ιδιωτικών κολλεγίων, την υποχρηματοδότηση της Παιδείας, αλλά και την λειτουργία των Πανεπιστημίων στην «υπηρεσία» του πολέμου.

Στεκόμαστε στο πλευρό των φοιτητών που διεκδικούν ποιοτικές υπηρεσίες στο πανεπιστήμιο, για τη σίτιση και την καθαριότητα, με μόνιμο προσωπικό, χωρίς την κερδοσκοπική δράση των εργολάβων στην λειτουργία τους, αλλά και φοιτητικές εστίες χωρίς εγγυήσεις και χαράτσια που φτάνουν τα 200€.

Για άλλη μία φορά αποδεικνύεται πως το ΠΑΣΟΚ, όπως και όλες οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι το καλύτερο στήριγμα του συστήματος και της κυβέρνησης, αφού δεν ακούγεται λέξη για όσα καλούνται να πληρώσουν σήμερα οι φοιτητές και οι οικογένειές τους, για την ακρίβεια, αλλά και για το χαράτσι των εστιακών φοιτητών που, αφού διαγωνίζονται στη φτώχεια για μια θέση στην εστία και μετά καλούνται να πληρώσουν και το χαράτσι της Πρυτανείας.

Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε και στο πλευρό των γονιών τους, των εργαζομένων, των αυταπασχολουμένων, των βιοπαλαιστών που στενάζουν από την ακρίβεια και που πληρώνουν ξανά τα σπασμένα, αυτή τη φορά του πολέμου.

Διασφαλίζουμε και θα συνεχίσουμε να υπάρχει δωρεάν πρόσβαση στις αθλητικές δομές, στις πολιτιστικές δομές και τις εκδηλώσεις του Δήμου για τους φοιτητές.

Όπως θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε στο πλευρό τους και στο πλευρό του πατραϊκού λαού γενναία χρηματοδότηση για την Παιδεία και όχι για του πολέμου τα σφαγεία".

Ανεμένεται μετά από αυτό η αντίδραση των φοιτητικών συλλόγων της Πάτρας.