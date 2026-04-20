Βασίλης Αϊβαλής: Παρέμβαση για ανακούφιση των φοιτητών της Πάτρας με μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών για τις φοιτητικές κατοικίες

Στους λόγους που καθιστούν αναγκαία τη μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών για τις φοιτητικές κατοικίες που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Πατρέων αναφέρθηκε κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Πάτρας ο επικεφαλής της παράταξης «Πάτρα, Σπουδαία και Πάλι», Βασίλης Αϊβαλής.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του αιτήματος που κατέθεσαν 17 Δημοτικοί Σύμβουλοι των τριών παρατάξεων της αντιπολίτευσης, με αντικείμενο τη λήψη απόφασης για στοχευμένη ελάφρυνση των φοιτητών που διαμένουν στην πόλη.

Η παρέμβαση του κ. Αϊβαλή επικεντρώθηκε στο γεγονός ότι τα φοιτητικά νοικοκυριά υφίστανται δυσανάλογη οικονομική επιβάρυνση σε σχέση με την πραγματική χρήση των δημοτικών υπηρεσιών, γεγονός που, σε συνδυασμό με την οξυμένη στεγαστική κρίση και την αύξηση του κόστους διαβίωσης, καθιστά αναγκαία μια στοχευμένη και κοινωνικά δίκαιη παρέμβαση.

Το πλήρες κείμενο της παρέμβασης Αϊβαλή έχει ως εξής:

«Η Πάτρα αποτελεί διαχρονικά μία από τις σημαντικότερες φοιτητικές πόλεις της χώρας. Οι χιλιάδες φοιτητές που ζουν, σπουδάζουν και δραστηριοποιούνται στην πόλη μας δεν είναι απλώς ένα δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας μας· είναι ένας βασικός πυλώνας που στηρίζει την τοπική οικονομία, τον πολιτισμό και τη ζωντάνια της καθημερινότητας.

Σήμερα όμως βρισκόμαστε μπροστά σε μια πραγματικότητα που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Το κόστος διαβίωσης κυρίαρχα με ευθύνη της κυβέρνησης έχει αυξηθεί δραματικά σε ενέργεια, τρόφιμα, ενοίκια. Η στεγαστική κρίση επιδεινώνεται διαρκώς. Λαμβάνοντας υπόψη και την εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων -που περιορίζουν τη διαθεσιμότητα κατοικιών- οι τιμές έχουν εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα ύψη, με συνέπεια οι οικογένειες να δυσκολεύονται αφόρητα στο να στηρίξουν τα παιδιά τους στις σπουδές τους.

Αυτή η κατάσταση δεν είναι απλώς ένα οικονομικό ζήτημα. Είναι ζήτημα κοινωνικής συνοχής, ίσων ευκαιριών και πρόσβασης στην εκπαίδευση. Είναι ζήτημα που αγγίζει τον πυρήνα της τοπικής αυτοδιοίκησης και αν θέλουμε μια πόλη ανοιχτή, δίκαιη και βιώσιμη οφείλουμε να στηρίξουμε έμπρακτα αυτούς που τη ζωντανεύουν.

Και εδώ έρχεται ο ρόλος του Δήμου μας όπου μπορούμε να συμβάλουμε ουσιαστικά. Μπορούμε να δείξουμε ότι στεκόμαστε δίπλα στους πιο καταπιεσμένους συμπολίτες μας και οι φοιτητές είναι σαφώς μία τέτοια κατηγορία.

Είναι σημαντικό να βλέπουμε τα δεδομένα με ρεαλισμό. Οι περισσότερες φοιτητικές κατοικίες είναι μονομελή νοικοκυριά, με περιορισμένη παραγωγή απορριμμάτων, ενώ για σημαντικά χρονικά διαστήματα μέσα στο έτος παραμένουν κενές. Παρ’ όλα αυτά, επιβαρύνονται με το σύνολο των δημοτικών τελών που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική τους χρήση.

Για τον λόγο αυτό, προτείνουμε μια στοχευμένη και κοινωνικά δίκαιη παρέμβαση:

Μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών για κατοικίες που αποδεδειγμένα ενοικιάζονται από φοιτητές ως μονομελή νοικοκυριά.

Δεν πρόκειται για μια οριζόντια παροχή χωρίς κριτήρια. Πρόκειται για μια πολιτική με σαφή κοινωνικό πρόσημο, που λαμβάνει υπόψη πραγματικές ανάγκες και πραγματικά δεδομένα.

Με αυτή την πρόταση:

ανακουφίζουμε έμπρακτα τα φοιτητικά νοικοκυριά,

ενισχύουμε την παραμονή των νέων στην πόλη,

στηρίζουμε την τοπική οικονομία,

στέλνουμε ένα επιπλέον μήνυμα ότι ο Δήμος μας λειτουργεί με κοινωνική ευαισθησία και δικαιοσύνη.

Γιατί τελικά, η πόλη που επενδύει στους νέους της είναι η πόλη που επενδύει στο μέλλον της.

Σας καλώ λοιπόν να αποδεχτείτε αυτή την πρόταση όχι απλώς ως ένα οικονομικό μέτρο, αλλά ως μια πολιτική επιλογή στήριξης της κοινωνίας, της παιδείας και της προοπτικής της πόλης μας»