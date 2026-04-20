Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Μπλόκο στην αυτοκρατορία του «Πούτιν» - Δεσμεύτηκαν ξενοδοχεία μέχρι και πλοία

Δεκάδες ακίνητα, ανάμεσά τους και ξενοδοχειακή μονάδα στην Πελοπόννησο, πολυτελή αυτοκίνητα, σκάφη ακόμη και τάνκερ, δεσμεύτηκαν από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στην κατοχή του κυκλώματος παρασκευής και διακίνησης λαθραίων τσιγάρων, η δράση του οποίου αποκαλύφθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο.

Στην κατοχή των δύο αρχηγικών μελών, που είναι ήδη προφυλακισμένοι με τα προσωνύμια «Πρόεδρος» και «Πούτιν» αλλά και άλλων φερόμενων ως μελών βρέθηκαν και δεσμεύθηκαν 42 ακίνητα πολυτελή μεζονέτες, αγροτεμάχια και ξενοδοχείο στην Πελοπόννησο, 26 πολυτελή αυτοκίνητα, επτά σκάφη εκ των οποίων τρία τάνκερ.

Από την έρευνα της ανεξάρτητης Αρχής, προέκυψε η συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση 38 φυσικών προσώπων και 21 νομικών, ανάμεσά τους και ναυτιλιακές εταιρείες.

Η εγκληματική δράση του κυκλώματος υπολογίζεται από το 2018 με ζημία για το δημόσιο που ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ.

Το πόρισμα της Αρχής, σύμφωνα με πληροφορίες αριθμεί πάνω από 130 σελίδες και έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Αθηνών για περαιτέρω έρευνα.