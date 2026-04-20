Λιοσίων: Δίωξη για 2 κακουργήματα στον οδηγό που παρέσυρε την 16χρονη

Ποινική δίωξη ασκήθηκε στον 16χρονο Σουδανό, ο οποίος κατηγορείται ότι παρέσυρε και εγκατέλειψε με τη μηχανή που οδηγούσε μαθήτρια στην οδό Λιοσίων.

Ειδικότερα, σε βάρος του 16χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα κακουργήματα:

Επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε βαριά σωματική βλάβη σε συνδυασμό με το ότι δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης

Εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος από το οποίο προέκυψε κίνδυνος ζωής

Παραπέμθηκε σε ανακρίτρια ανηλίκων. Στην ίδια ανακρίτρια θα απολογηθούν και τα άλλα τρία άτομα που σχετίζονται με την υπόθεση. Ο 16χρονος Σουδανός πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη.

Η κατάσταση της 16χρονης παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και στο σώμα, ενώ έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Οι γιατροί χαρακτηρίζουν τα επόμενα 24ωρα καθοριστικά για την εξέλιξη της υγείας της.

Ο 16χρονος Σουδανός ο οποίος συνελήφθη το μεσημέρι της Κυριακής (19/04), δεν είχε στην κατοχή του δίπλωμα οδήγησης.

Το χρονικό του τροχαίου

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 18:00 το απόγευμα του Σαββάτου (18/04) στην οδό Λιοσίων, στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας, όταν μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο άτομα παρέσυρε την ανήλικη την ώρα που εκείνη επιχειρούσε να διασχίσει το οδόστρωμα.

Μετά τη σύγκρουση ο οδηγός και ο συνεπιβάτης της μηχανής, οι οποίοι έπεσαν στο οδόστρωμα, δεν βοήθησαν την 16χρονη, αλλά επιβιβάστηκαν ξανά στο όχημά τους και εγκατέλειψαν το σημείο.