Στις εκδηλώσεις της Ομογένειας στις ΗΠΑ για την εθνική παλιγγενεσία και την 200η επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου, ο Νεκτάριος Φαρμάκης

Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, κατόπιν επίσημης πρόσκλησης της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης, προκειμένου να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, οι οποίες φέτος αποκτούν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπίπτουν με τη συμπλήρωση 200 ετών από την Έξοδο της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, η παρουσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εντάσσεται στο πλαίσιο της ανάδειξης της ιστορικής μνήμης και της ενίσχυσης των δεσμών με την ελληνοαμερικανική κοινότητα, με επίκεντρο τις κοινές αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας που συνδέουν την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Περιφερειάρχης θα πραγματοποιήσει σειρά επαφών και παρεμβάσεων υψηλού επιπέδου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο, επαφές με τη Μόνιμη Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, επίσκεψη στο Ελληνικό Γενικό Προξενείο της Νέας Υόρκης και ομιλία του σε Πανομογενειακή Συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη συμμετοχή της Περιφέρειας στις κορυφαίες εκδηλώσεις της ομογένειας, όπως η επίσημη παρέλαση στην 5η Λεωφόρο του Μανχάταν, οι δοξολογίες σε εμβληματικούς ιερούς ναούς της Νέας Υόρκης, καθώς και το ετήσιο Greek IndependenceGala.

Σημειώνεται ότι στην αποστολή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συμμετέχουν ο Αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας, Αθανάσιος Μαυρομάτης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, Χρήστος Παΐσιος, στελέχη της Περιφέρειας, καθώς και δεκαέξι εκπρόσωποι τοπικών συλλόγων του Μεσολογγίου, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις, προβάλλοντας την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής.

Η φετινή διοργάνωση της παρέλασης της Νέας Υόρκης, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη εκδήλωση για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου εκτός Ελλάδας, αναδεικνύει, πέρα από τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου, την 205η επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης και την 250ή επέτειο της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, ενισχύοντας τον ιστορικό και συμβολικό της χαρακτήρα.

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στις εκδηλώσεις της ομογένειας επιβεβαιώνει τη διαρκή σύνδεση με τον απανταχού Ελληνισμό και την προσήλωση στην προώθηση της ιστορίας, του πολιτισμού και των αξιών της περιοχής σε διεθνές επίπεδο.