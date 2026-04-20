Αιμοδοσία από τη φοιτητική ομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας του Πανεπιστημίου Πατρών «Φλέβα Ζωής»

Διοργάνωση δράσης αιμοδοσίας διοργανώνει η φοιτητική ομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας του Πανεπιστημίου Πατρών «Φλέβα Ζωής» σε συνεργασία με τη φοιτητική ομάδα Young Minds Patras | 23.04.2026 | 10:00-13:00

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Πατρών,οι εορτασμοί του Πάσχα τελείωσαν και όπως κάθε εορταστική περίοδος βρίσκει τα αποθέματα αίματος με σοβαρές ελλείψεις τις οποίες καλούμαστε να καλύψουμε με μοναδικό κόστος λίγο από τον χρόνο μας.Έτσι , έχετε την επιλογή, μέσω του Πανεπιστημίου Πατρών και της εθελοντικής ομάδας ¨Φλέβα Ζωής¨, σε συνεργασία με τη φοιτητική ομάδα Young Minds Patras, την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026 και ώρα 10:00-13:00 στον χώρο του Αμφιθεάτρου της Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστημίου να γίνετε εθελοντές αιμοδότες και να βοηθήσετε τον συνάνθρωπό σας με μοναδικό κόστος λίγα λεπτά από τον χρόνο σας.



Το Young Minds Patras είναι η φοιτητική ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο της φυσικής με έντονη παρουσία σε δράσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μέλη της ομάδας παρευρίσκονται σε επιστημονικά συνέδρια αλλά ταυτόχρονα διοργανώνουν και δικές τους δράσεις δίνοντας μια διαφορετική νότα στον χώρο της φυσικής.



Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορίες για την ομάδα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

Η δράση αυτή χορηγείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών