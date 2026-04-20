Αιμοδοσία από τη φοιτητική ομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας του Πανεπιστημίου Πατρών «Φλέβα Ζωής»

Ημερίδα με τίτλο: Δωρεά Μυελού των Οστών: «Από την Επιστήμη στον Αγώνα της Ζωής»
Διοργάνωση δράσης αιμοδοσίας διοργανώνει η φοιτητική ομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας του Πανεπιστημίου Πατρών «Φλέβα Ζωής» σε συνεργασία με τη φοιτητική ομάδα Young Minds Patras | 23.04.2026 | 10:00-13:00
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Πατρών,οι εορτασμοί του Πάσχα τελείωσαν και όπως κάθε εορταστική περίοδος βρίσκει τα αποθέματα αίματος με σοβαρές ελλείψεις τις οποίες καλούμαστε να καλύψουμε με μοναδικό κόστος λίγο από τον χρόνο μας.Έτσι , έχετε την επιλογή, μέσω του Πανεπιστημίου Πατρών και της εθελοντικής ομάδας ¨Φλέβα Ζωής¨, σε συνεργασία με τη φοιτητική ομάδα Young Minds Patras, την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026 και ώρα 10:00-13:00 στον χώρο του Αμφιθεάτρου της Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστημίου να γίνετε εθελοντές αιμοδότες και να βοηθήσετε τον συνάνθρωπό σας με μοναδικό κόστος λίγα λεπτά από τον χρόνο σας.
Το Young Minds Patras είναι η φοιτητική ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο της φυσικής με έντονη παρουσία σε δράσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μέλη της ομάδας παρευρίσκονται σε επιστημονικά συνέδρια αλλά ταυτόχρονα διοργανώνουν και δικές τους δράσεις δίνοντας μια διαφορετική νότα στον χώρο της φυσικής.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορίες για την ομάδα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]
Η δράση αυτή χορηγείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών
Ημερίδα με τίτλο: Δωρεά Μυελού των Οστών: «Από την Επιστήμη στον Αγώνα της Ζωής» | 16-17.05.2026
Η 1η Ημερίδα με τίτλο: Δωρεά Μυελού των Οστών: «Από την Επιστήμη στον Αγώνα της Ζωής» είναι γεγονός!
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, η εθελοντική ομάδα «Will Υou... Marrow Me?» της ΕΕΦΙΕ – Παράρτημα Πατρών διοργανώνει υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών, του Συλλόγου Γονέων παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια "Φλόγα" και την θεσμική - επιστημονική υποστήριξη του ΚΕΔΜΟΠ – «Χάρισε Ζωή» μια ξεχωριστή ημερίδα αφιερωμένη στη σημασία της Δωρεάς Μυελού των Οστών και στη δύναμη της ανθρώπινης προσφοράς.
-Σάββατο 16 Μαΐου 2026
Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών
Το πρόγραμμα της ημερίδας θα περιλαμβάνει:
-Ομιλίες επιστημόνων στους τομείς της Αιματολογίας, της δωρεάς οργάνων και των μεταμοσχεύσεων
-Παρουσίαση και τιμητική αναγνώριση των ομάδων του «Share The Flame»
-Εκπαιδευτικό φροντιστήριο με θέμα την προσέλκυση εθελοντών δοτών μυελού των οστών
-Βιωματικές αφηγήσεις δοτών και μεταμοσχευμένων ασθενών και πραγματοποίηση Συνάντησης δότη–λήπτη
-Κυριακή 17 Μαΐου 2026
Αγώνας δρόμου εντός της Πανεπιστημιούπολης, στη μνήμη του αγαπημένου συμφοιτητή και πρώην υπεύθυνου της ομάδας, Κωνσταντίνου Παπαγεωργόπουλου.
Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ
Θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης
Φόρμα Εγγραφής: https://forms.gle/fDBhMfv84VRRwMav8
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr