Πανσέληνος Μαΐου: Πότε θα φωτίσει το φεγγάρι των λουλουδιών

Στις 2 Μαΐου 2026, ο ουρανός θα γεμίσει με το φως της Πανσελήνου των Λουλουδιών, ενός από τα πιο χαρακτηριστικά και γοητευτικά φαινόμενα της άνοιξης.

Το φεγγάρι του Μαΐου συνδέεται άμεσα με την περίοδο της ανθοφορίας, όταν η φύση βρίσκεται στο αποκορύφωμα της ζωντάνιας και της εξωστρέφειάς της.

Η ανοιξιάτικη πανσέληνος ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη λάμψη και τη θερμή της απόχρωση.

Όταν ο ουρανός είναι καθαρός, το σεληνιακό φως αποκτά τέτοια ένταση που μπορεί να μετατρέψει το νυχτερινό τοπίο σε μια σκηνή που θυμίζει λυκόφως. Αυτή η ιδιότητα την καθιστά ιδανική για φωτογράφους και λάτρεις της αστρονομίας που επιθυμούν να απαθανατίσουν τη φυσική ομορφιά του φαινομένου.

Η προέλευση του ονόματος Πανσέληνος των λουλουδιών

Το όνομα αυτής της πανσελήνου δεν είναι τυχαίο. Οι ιθαγενείς φυλές της Βόρειας Αμερικής ονόμαζαν κάθε πλήρη σελήνη του χρόνου με βάση τα φυσικά φαινόμενα που χαρακτήριζαν την εκάστοτε περίοδο.

Η Πανσέληνος Μαΐου έλαβε το όνομα Flower Moon επειδή συμπίπτει με την περίοδο που η φύση ξεσπά σε χρώματα και αρώματα. Τα λουλούδια καλύπτουν τα πεδία και τους λόφους, σηματοδοτώντας την απόλυτη κυριαρχία της ανοιξιάτικης εποχής.

Πότε και πώς να παρατηρήσετε το φαινόμενο στην Ελλάδα

Η Πανσέληνος των λουλουδιών θα είναι ορατή από την Ελλάδα αμέσως μετά τη δύση του ηλίου στις 2 Μαΐου 2026.

Οι καλύτερες στιγμές για παρατήρηση είναι οι εξής:

Αμέσως μετά την ανατολή της σελήνης, όταν βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα και εμφανίζεται μεγαλύτερη σε μέγεθος

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν το φεγγάρι ανεβαίνει ψηλότερα και το φως του γίνεται πιο έντονο

Σε περιοχές μακριά από τα αστικά φώτα, όπου η ορατότητα είναι βέλτιστη

Το φαινόμενο αποκτά ιδιαίτερη αισθητική όταν το φεγγάρι μόλις έχει ανατείλει, καθώς η ατμόσφαιρα του δίνει μια χρυσαφένια απόχρωση που το κάνει να μοιάζει μεγαλύτερο από το πραγματικό του μέγεθος.

Πανσέληνος Μαΐου: Συμβολισμός και πολιτισμική σημασία

Πέρα από την αστρονομική της αξία, η Πανσέληνος των λουλουδιών φέρει βαθύ συμβολισμό. Αντιπροσωπεύει την αναγέννηση, την ανάπτυξη και την αφθονία που φέρνει η άνοιξη.

Σε πολλούς πολιτισμούς, αυτή η πανσέληνος θεωρείται ευνοϊκή περίοδος για νέες αρχές και για σύνδεση με τη φύση.

Η εμφάνισή της στον ουρανό του Μαΐου υπενθυμίζει τον αέναο κύκλο της ζωής και τη δύναμη της φύσης να ανανεώνεται.