Δημοτική Αρχή Πάτρας για master plan λιμανιού: «Oι μάσκες έπεσαν»

Σε σχόλι;o της για το master plan του Λιμένα Πατρών η Δημοτική Αρχή της Πάτρας, αναφέρει:

Η αλήθεια δεν χρειάζεται φτιασιδώματα, δεν κρύβεται, οι «μάσκες» που φορούσαν οι δανειστές και οι εντολοδόχοι τους στον ΟΛΠΑ για να κρύψουν, όσα κατά καιρούς καταγγέλλουμε ήρθε η στιγμή που επιβεβαιώνονται. Οι ανάγκες των δανειστών, των κατόχων του πλούτου κόντρα στις ανάγκες και την ασφάλεια του πατραϊκού λαού.

Η Μελέτη Διαχείρισης (Master Plan) του Λιμένα Πατρών είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που αφορά την «αυλή του σπιτιού μας», το δημόσιο χώρο, την ασφάλεια και τη ζωή του πατραϊκού λαού και των παιδιών του, το περιβάλλον.

Η Δημοτική Αρχή θα προχωρήσει σε συσκέψεις και συναντήσεις με τους φορείς της πόλης, αλλά και συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αποκλειστικό θέμα τη Μελέτη Διαχείρισης (Master Plan), αλλά και το θέμα του τρένου.