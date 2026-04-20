Χαϊδάρι: Διασωληνωμένη η μαθήτρια - Πώς έγινε το ατύχημα με τη 13χρονη που έπεσε από το μπαλκόνι σχολείου

Σοκ έχει προκαλέσει η πτώση 13χρονης μαθήτριας από μπαλκόνι του 1ου ορόφου του 7ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11 το πρωί, όταν η μαθήτρια, σύμφωνα με μαρτυρίες, έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο προαύλιο του σχολείου.

Η 13χρονη διακομίστηκε αρχικά στο «Αττικόν» και στη συνέχεια στο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη.

Σύμφωνα με πληροφορίες η μαθήτρια φέρεται να ένιωσε ζαλάδα, να γλίστρησε πάνω στο κάγκελο και να έπεσε στο προαύλιο. Αναμένεται να χειρουργηθεί, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει εγκεφαλικό οίδημα και κάταγμα λεκάνης.

Το συμβάν έχει σοκάρει τους συμαθητές της και τη σχολική κοινότητα και από αύριο αναμένεται να βρίσκονται στο σχολείο ψυχολόγοι, προκειμένου να στηρίξουν τους μαθητές.

Η κινητή ιατρική μονάδα του ΕΚΑΒ έφτασε στο σχολείο άμεσα, μέσα σε τέσσερα- πεντε λεπτά για να διακομίσει το κορίτσι στο νοσοκομείο.