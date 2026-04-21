Πανσέληνος των Λουλουδιών: Πότε κάνει την εμφάνισή του το πιο ανοιξιάτικο φεγγάρι

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά και λαμπερά φαινόμενα της άνοιξης
Ένα από τα πιο εντυπωσιακά φεγγάρια της χρονιάς αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του στις αρχές Μαΐου, με την πανσέληνο να φωτίζει τον νυχτερινό ουρανό και να σηματοδοτεί την κορύφωση της άνοιξης.
Η λεγόμενη «Πανσέληνος των Λουλουδιών» θα είναι ορατή το βράδυ της 1ης Μαΐου, προσφέροντας ένα λαμπερό και ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό θέαμα.
Πότε και πώς θα τη δούμε
Η πανσέληνος θα είναι ορατή από τη δύση του ηλίου και μετά, με την πιο εντυπωσιακή στιγμή να καταγράφεται κατά την ανατολή της Σελήνης.
Τότε, το φεγγάρι φαίνεται μεγαλύτερο και πιο «ζεστό» χρωματικά, λόγω της θέσης του κοντά στον ορίζοντα - ένα φαινόμενο που συνδέεται με την ατμόσφαιρα της Γης και τη διάχυση του φωτός.
Πάτρα: 550 ευρώ για 45 τετραγωνικά - Όταν δoυλεύεις κυρίως για το ενοίκιο - Πώς φτάσαμε ως εδώ- Σε απόγνωση και οι ιδιοκτήτες
Πάτρα: Δόθηκε λύση- Στο Υπνωτήριο φιλοξενείται ο άστεγος που διέμενε στη στάση λεωφορείου στην πλατεία Ομονοίας
Αγορά κατοικίας: Οι πιο ακριβές και οικονομικές περιοχές της χώρας - Η εικόνα στην Πάτρα
