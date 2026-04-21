Πανσέληνος των Λουλουδιών: Πότε κάνει την εμφάνισή του το πιο ανοιξιάτικο φεγγάρι

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά φεγγάρια της χρονιάς αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του στις αρχές Μαΐου, με την πανσέληνο να φωτίζει τον νυχτερινό ουρανό και να σηματοδοτεί την κορύφωση της άνοιξης.

Η λεγόμενη «Πανσέληνος των Λουλουδιών» θα είναι ορατή το βράδυ της 1ης Μαΐου, προσφέροντας ένα λαμπερό και ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό θέαμα.

Πότε και πώς θα τη δούμε

Η πανσέληνος θα είναι ορατή από τη δύση του ηλίου και μετά, με την πιο εντυπωσιακή στιγμή να καταγράφεται κατά την ανατολή της Σελήνης.

Τότε, το φεγγάρι φαίνεται μεγαλύτερο και πιο «ζεστό» χρωματικά, λόγω της θέσης του κοντά στον ορίζοντα - ένα φαινόμενο που συνδέεται με την ατμόσφαιρα της Γης και τη διάχυση του φωτός.