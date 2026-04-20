Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ανταρσία» ετοιμάζουν δεκάδες βουλευτές της ΝΔ που αρνούνται να υπερψηφίσουν τις άρσεις ασυλίας

Ένας νέος πονοκέφαλος ταλαιπωρεί την κυβέρνηση: Την Τετάρτη θα τεθούν προς ψήφιση στη Βουλή οι άρσεις ασυλίας των 13 βουλευτών, που τα ονόματά του περιλαμβάνονται στις τελευταίες δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, με πολλούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να δηλώνουν επίσημα ή ανεπίσημα πως «προβληματίζονται» για την ψήφο που θα καταθέσουν.

Στις κουίντες της γαλάζιας παράταξης, όπως γράφει το ethnos.gr, συζητείται έντονα πως ο αριθμός των βουλευτών που φλερτάρουν με την «ανταρσία» ανέρχονται και σε έως 60. Αυτοί οι δεκάδες βουλευτές είτε εξετάζουν να μην παρευρεθούν στην ψηφοφορία της Τετάρτης, είτε να καταψηφίσουν την άρση ασυλίας αρκετών εκ των ελεγχόμενων συναδέλφων τους. Οι πρώτοι που δημόσια έχουν εκφράσει τις επιφυλάξεις τους είναι οι Άδωνις Γεωργιάδης, Μάκης Βορίδης και Στέλιος Πέτσας.

Ακόμα και αν ο αριθμός των «απωλειών» περιοριστεί σε περίπου 10 -τόσοι υπολογίζεται ότι είναι όσοι ξεκαθαρίζουν πως δεν μπορεί τίποτε να τους μεταπείσει να διαφοροποιηθούν- τότε θα τεθεί εμμέσως ζήτημα συνοχής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ.

Βασικό επιχείρημα που κυκλοφορεί σε πηγαδάκια γαλάζιων βουλευτών είναι πως «ποινικοποιείται η εξυπηρέτηση ψηφοφόρων», ενώ δεν είναι λίγοι και αυτοί που θέλουν να στείλουν μήνυμα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς του καταλογίζουν ότι «βγάζει στη σέντρα και τσουβαλιάζει όσους κατηγορούνται δίκαια ή άδικα».

Συνεργάτες του Μητσοτάκη προσπαθούν να γεφυρώσουν το χάσμα

Μπροστά σε αυτή την οριακή κατάσταση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε με την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του να πείσει τους διαφωνούντες βουλευτές του να μην σπάσουν τη «γραμμή». «Όλοι, προφανώς, μπορούμε να έχουμε άποψη για κάθε μία από τις 11 περιπτώσεις που εξετάζονται. Ως βουλευτές, ωστόσο, ειδικά αυτήν την ώρα, έχουμε χρέος να μην μετατραπούμε ούτε σε ανακριτές, ούτε σε δικαστές» έγραψε ο πρωθυπουργός προσθέτοντας σε άλλο σημείο την παραίνεση προς τους βουλευτές του πως «μένουμε, συνεπώς, σταθεροί στην τοποθέτηση αρχής υπέρ της άρσης της ασυλίας. Όπως και σταθεροί στην πίστη για γρήγορη δικαίωση των συναδέλφων μας».

Παρόλα αυτά βουλευτές της ΝΔ επιμένουν να μην θέλουν να συναινέσουν στην άρση ασυλίας όλων των ελεγχόμενων, ακόμα και αν το έχουν ζητήσει οι ίδιοι. Σχετικές επικοινωνίες κάνουν στενολί συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μαξίμου, όπως ο Παύλος Μαρινάκης, ο Θανάσης Νέζης και ο Μιχάλης Μπεκίρης.

Η αντιπολίτευση παρακολουθεί

Ακόμα και αν το περιβάλλον Μητσοτάκη ξεκαθαρίζει πως δεν τίθεται ζήτημα κομματικής πειθαρχίας στις ψηφοφορίες για άρσεις ασυλίας, εντούτοις η αντιπολίτευση παρακολουθεί στενά τις ζυμώσεις στη γαλάζια παράταξη. Αν η άρση ασυλίας βουλευτών βασιστεί στις ψήφους των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τότε τα κόμματά της θα επιτεθούν σφόδρα στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Δύο είναι τα επιχειρήματα που ακούγονται από στελέχη της αντιπολίτευσης: Αφενός θα υποστηρίζουν πως η ΝΔ ταλανίζεται από εσωτερική κόντρα μεταξύ Μαξίμου και Κοινοβουλευτικής Ομάδας και, αφετέρου, θα επισημανθεί πως η σπουδή του Κυριάκου Μητσοτάκη για «κάθαρση» είναι ουσιαστικά ψευδεπίγραφη αφού δεν προτίθεται να παλέψει να πείσει ούτε τους δικούς του βουλευτές.