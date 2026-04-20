ΟΠΕΚΕΠΕ: Ομόφωνο «ναι» της Επιτροπής Δεοντολογίας για άρση ασυλίας των Χατζηβασιλείου και Αθανασίου

Την άρση ασυλίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, Τάσου Χατζηβασιλείου και Χαράλαμπου Αθανασίου αποφάσισε ομόφωνα η αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Υπενθυμίζεται πως η Ολομέλεια της Βουλής με ονομαστική ψηφοφορία την Τετάρτη αναμένεται να αποφασίσει την τύχη των δύο βουλευτών. Στο μεταξύ σημειώνονται σφοδρές αντιδράσεις από δεκάδες βουλευτές από την γαλάζια Κοινοβουλευτική Ομάδα στην παραίνεση Μητσοτάκη να υπερψηφιστούν οι άρσεις ασυλίας όλων των βουλευτών που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την άρση της ασυλίας του ζήτησε ο Χατζηβασιλείου

Καταθέτοντας υπόμνημα στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής ο βουλευτής Σερρών της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου, ζητά την άρση της ασυλίας του δηλώνοντας πως δεν έχει «ουδεμία σχέση με τις παράνομες ενέργειες που έχουν λάβει χώρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ο κ. Χατζηβασιλείου, το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται στην τρίτη κατά σειρά δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνει στο υπόμνημά του πως «σε καμία περίπτωση δεν αποπειράθηκα, δεν σχεδίασα και δεν εκτέλεσα ουδεμία παράνομη πράξη» και προσθέτει ότι, «δηλώνω απερίφραστα την επιθυμία μου να αρθεί άμεσα η ασυλία μου».

Ακόμα, ισχυρίζεται πως η τηλεφωνική συνομιλία που καταγράφηκε και περιλαμβάνεται στη δικογραφία, κινήθηκε «αποκλειστικά στα όρια των κοινοβουλευτικών μου καθηκόντων και υποχρεώσεων».

Αθανασίου: «Θα το ξαναέκανα»

Προσερχόμενος στην Βουλή ο Χαράλαμπος Αθανασίου δεν απάντησε στις ερωτήσεις των κοινοβουλευτικών συντακτών σχετικά με το εάν θα ζητήσει ή όχι την άρση της ασυλίας του. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο βουλευτής Λέσβου της Νέας Δημοκρατίας, «πρώτα θα ανακοινώσω μέσα στη συνεδρίαση τι θα κάνω».

Ισχυρίστηκε ακόμα πως, «δεν υπάρχει αδίκημα. Απορώ πώς (σ.σ. η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία) έστειλε την δικογραφία. Το έχω κάνει πολλές φορές και θα ξανακάνω το ίδιο πράγμα, αυτή είναι η δουλειά του βουλευτή».

Παίρνοντας θέση για το ρόλο της Ευρωπαΐκής Εισαγγελίας και την συζήτηση που έχει ανοίξει μεταξύ κυβερνητικών στελεχών, ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης σημείωσε ότι, «δε νομίζω να έχει πολιτική χροιά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Άφησε, ακόμα ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά εναντίον του θεσμού, λέγοντας πως θα δει τι θα κάνει.