Σία Αναγνωστοπούλου: «Έντονη διαμαρτυρία για την κατάργηση της ΤΔΕ του ΕΦΚΑ στο Αίγιο και την υποβάθμιση των υπηρεσιών στην Αιγιάλεια»

Η βουλευτής Αχαΐας Σία Αναγνωστοπούλου καταθέτει ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας σχετικά με την κατάργηση Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών του e-ΕΦΚΑ και τις επιπτώσεις για τους ασφαλισμένους της Αιγιάλειας.

Η ανακοίνωση της Σίας Αναγνωστοπούλου αναφέρει τα εξής:

Σύμφωνα με την πρόσφατη καταγγελία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αιγίου, η διοίκηση του ΕΦΚΑ, στο πλαίσιο μιας αμφιλεγόμενης αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του, προχωρά στην κατάργηση 120 Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών (ΤΔΕ) σε ολόκληρη την επικράτεια. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνεται και η κατάργηση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής στο Αίγιο, μια απόφαση που αποτελεί καίριο πλήγμα για την κοινωνική προστασία στην ευρύτερη περιοχή της Αιγιάλειας. Η κίνηση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια τυπική διοικητική μεταβολή, αλλά μια ουσιαστική υποβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης χιλιάδων ασφαλισμένων, συνταξιούχων και εργαζομένων, οι οποίοι βλέπουν τις δομές στήριξής τους να απομακρύνονται από τον τόπο κατοικίας και εργασίας τους.

Επειδή, η συστηματική υποβάθμιση των δημόσιων δομών δημιουργεί πολίτες «δύο ταχυτήτων», στερώντας από την Αιγιάλεια κρίσιμες διοικητικές λειτουργίες,

Επειδή, η μεταφορά των αρμοδιοτήτων στην Πάτρα υποβάλλει τους ασφαλισμένους, και ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία, σε μια εξαντλητική και κοστοβόρα διαδικασία μετακινήσεων,

Επειδή, η συγκεντρωτική αυτή πολιτική οδηγεί σε περαιτέρω συσσώρευση υποθέσεων στις ήδη επιβαρυμένες υπηρεσίες της Πάτρας, με άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση των καθυστερήσεων στην απόδοση της κοινωνικής ασφάλισης.

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

1. Με ποια κριτήρια αποφασίστηκε η κατάργηση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του ΕΦΚΑ στο Αίγιο, δεδομένου του μεγάλου όγκου ασφαλισμένων που εξυπηρετεί η συγκεκριμένη περιοχή;

2. Πώς διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και έγκαιρη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και συνταξιούχων της Αιγιάλειας μετά την κατάργηση του συγκεκριμένου οργάνου;

3. Προτίθεται το Υπουργείο να επανεξετάσει την απόφαση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και την επιτακτική ανάγκη για αποκεντρωμένες και αποτελεσματικές υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης;