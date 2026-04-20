Ο Ανδρέας Γεωργίου ξανά στον ΣΚΑΙ με δύο νέες σειρές- «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» και «Μπλε ώρες»

Ο Ανδρέας Γεωργίου, ένας από τους πιο ταλαντούχους και επιτυχημένους δημιουργούς, συνδυάζοντας τις ιδιότητες του σκηνοθέτη, του παραγωγού και του ηθοποιού και έχοντας υπογράψει μερικές από τις πιο αγαπημένες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης, επιστρέφει στον ΣΚΑΪ.

Ο παραγωγός-ηθοποιός Κούλλης Νικολάου, συνιδιοκτήτης της εταιρείας παραγωγής Make-It Productions, με τη μοναδική του προσέγγιση στη δημιουργία θα προσθέσει αναμφίβολα νέα διάσταση στα καινούργια project του ΣΚΑΪ.

Πάντα δίπλα τους, η σεναριογράφος Βάνα Δημητρίου, με πλούσια εμπειρία και αναγνωρισμένο έργο στον τομέα της τηλεόρασης. Με ικανότητα να δημιουργεί συναρπαστικές ιστορίες και χαρακτήρες που αγγίζουν τις καρδιές του κοινού.

Μετά τις "8 Λέξεις" που προβλήθηκε με επιτυχία από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ για δύο χρονιές, ο Ανδρέας Γεωργίου, η Βάνα Δημητρίου και ο Κούλλης Νικολάου επιστρέφουν τη νέα σεζόν με δυο φιλόδοξα projects. Τις "ΜΠΛΕ ΩΡΕΣ", μια συναρπαστική ιστορία που στοχεύει να γίνει η νέα αγαπημένη συνήθεια του prime time και μια ακόμα καθημερινή σειρά-έκπληξη με τίτλο "ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ".