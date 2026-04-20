Νέα Δυτική Ελλάδα - Ενωμένοι Μπορούμε: «Σε άθλια κατάσταση ο δρόμος στον οικισμό Πλάτανος Ηλείας»

"Την έντονη ανησυχία των κατοίκων του οικισμού Πλάτανος, στα όρια των Δήμων Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας, φέρνει στο προσκήνιο η παράταξη «Νέα Δυτική Ελλάδα – Ενωμένοι Μπορούμε», με επικεφαλής τον Σπύρο Ν. Σκιαδαρέση, αναδεικνύοντας τα σοβαρά προβλήματα που παρατηρούνται στο οδικό δίκτυο της περιοχής", αναφέρει σε ανακοίνωσή της και συνεχίζει:

"Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψης του κ. Σκιαδαρέση στην περιοχή, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες και επαναλαμβανόμενες καθιζήσεις στο οδόστρωμα του δρόμου που συνδέει τους δύο Δήμους, ενός άξονα ιδιαίτερης σημασίας, καθώς εξυπηρετεί τόσο τους κατοίκους, όσο και τους επισκέπτες προς τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας, αλλά και το τοπικό Κέντρο Υγείας.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στον οικισμό Πλάτανος, όπου, παρά την παρέμβαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας πριν από έναν χρόνο με την κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πλησίον του Κοιμητηρίου, το πρόβλημα επανεμφανίζεται στο ίδιο σημείο. Μάλιστα, η εξέλιξη του φαινομένου έχει ήδη επηρεάσει τον χώρο του Κοιμητηρίου, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους καθίζησης των μνημάτων.

Παράλληλα, η προσωρινή παράκαμψη που λειτουργεί από τον Ιανουάριο στο ύψος του Κοιμητηρίου κρίνεται επικίνδυνη για τη διέλευση οχημάτων, ιδίως λεωφορείων που μεταφέρουν μαθητές, λόγω της στενότητας και της γενικότερης κατάστασης του δρόμου.

Οι κάτοικοι εκφράζουν έντονη ανησυχία, καθώς το πρόβλημα επιδεινώνεται καθημερινά, ενώ επισημαίνεται και ο ενδεχόμενος κίνδυνος για το δίκτυο ύδρευσης που υδροδοτεί τις γύρω περιοχές από τον Ερύμανθο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Σκιαδαρέσης κατέθεσε σχετικό ερώτημα προς τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων, για το εάν υπάρχει πρόβλεψη στο χρονοδιάγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την άμεση αποκατάσταση και συντήρηση του συγκεκριμένου οδικού τμήματος.

Η ανάγκη άμεσης παρέμβασης κρίνεται επιτακτική, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών και η εύρυθμη λειτουργία των βασικών υποδομών της περιοχής".