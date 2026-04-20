Σοκ στο Χαϊδάρι: 13χρονη έπεσε από τον 1ο όροφο σχολείου - Νοσηλεύεται διασωληνωμένη

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου όπου μια μαθήτρια έπεσε στο κενό από τον 1ο όροφο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο έφτασε στο σχολείο πολύ γρήγορα και παρέλαβε τη 13χρονη εν ζωή, μεταφέροντάς την στο νοσοκομείο «Αττικόν».

Το παιδί νοσηλεύεται στη ΜΕΘ διασωληνωμένο σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με μαρτυρίες άλλων μαθητών, η 13χρονη ήταν καθιστή στην κουπαστή από τα κάγκελα του μπαλκονιού όταν έπεσε στο κενό.

Μετά το Αττικόν, στη συνέχεια διακομίστηκε στο Παίδων.