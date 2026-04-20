Θεσσαλονίκη: «Βούλιαξε» δρόμος κατά τη διάρκεια εργασιών για οπτικές ίνες- Έπεσε όχημα στην τεράστια τρύπα

Στην Τούμπα
Σε μία σύλληψη προχώρησε η Αστυνομία για το περιστατικό με την υποχώρηση εδάφους στην Τούμπα κατά τη διάρκεια εργασιών εγκατάστασης οπτικών ινών, έξω από τους πρώην στάβλους Παπάφη, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, πρόκειται για 28χρονο, υπεύθυνο του έργου για τις οπτικές ίνες. Εις βάρος του σχηματίζεται δικογραφία από το αστυνομικό τμήμα Τούμπας - Τριανδρίας.
Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί η αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο των εκσκαφών για την εγκατάσταση οπτικών ινών, έσπασε αγωγός της ΕΥΑΘ και λόγω της μεγάλης πίεσης κατέρρευσε το έδαφος με αποτέλεσμα να ανοίξει μια τεράστια τρύπα. Αρκετά οχήματα που ήταν παρκαρισμένα στο σημείο έμειναν στο χείλος του ρήγματος, ενώ ένα έπεσε μέσα σε αυτό.
