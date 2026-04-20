Βανδαλισμοί και σύμβολα μίσους: Τι συμβαίνει στην Πάτρα; Πού «χτυπούν» με συνθήματα; - ΦΩΤΟ

Για αύξηση της ακροδεξίας στην Πάτρα, κάνει λόγο, ο Νίκος Παπαγεωργίου από την Κίνηση Υπεράσπισης Δικαιωμάτων Προσφύγων και Μεταναστών, επισημαίνοντας ότι το φαινόμενο έχει ενταθεί αισθητά το τελευταίο διάστημα, με βανδαλισμούς, συνθήματα στους τοίχους και ολοένα πιο ορατή παρουσία στις γειτονιές και τα σχολεία της πόλης.

«Το τελευταίο εξάμηνο η εμφάνισή τους στην πόλη φαίνεται να βρίσκεται σε άνοδο. Γεμίζουν τους τοίχους με συνθήματα και ό,τι είναι αντίθετο στις αντιλήψεις τους βανδαλίζεται. Πιο πρόσφατο περιστατικό, το σβήσιμο με μαύρη μπογιά του ονόματος του Νίκου Τεμπονέρα στο μνημείο του. Επίσης, εδώ και κάποιο καιρό βρωμίζουν τον χώρο στο άδειο εργοστάσιο του Λαδόπουλου με αγκυλωτούς σταυρούς και συνθήματα. Η απορία είναι για ποιον λόγο, αφού κανείς δεν τα βλέπει εκεί, μάλλον τους ενοχλεί ακόμα και το ότι εκεί πέρασαν και έζησαν χιλιάδες πρόσφυγες τα τελευταία χρόνια», αναφέρει, ο κ. Παπαγεωργίου, μιλώντας στο thebest.gr, περιγράφοντας μια σειρά περιστατικών που καταγράφονται στην πόλη.

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζει για τη στόχευση νεότερων ηλικιών, μια τακτική που δεν φαίνεται τυχαία, αλλά οργανωμένη προσπάθεια διείσδυσης στον κοινωνικό ιστό της πόλης. Ταυτόχρονα, τοποθετεί το φαινόμενο σε ευρύτερο διεθνές πλαίσιο: «Δυστυχώς, κάνουν αισθητή παρουσία τους πλέον στις γειτονιές και στα σχολεία της πόλης, σε μια προσπάθεια να προσεγγίσουν νέο κόσμο. Το φαινόμενο της ανόδου της ακροδεξιάς είναι παγκόσμιο, από τον Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ αλλά και στην Ευρώπη, στη Γαλλία, το κόμμα της Μαρίν Λεπέν κατέλαβε την πρώτη θέση στις ευρωεκλογές, στη Γερμανία το ακροδεξιό AfD διπλασίασε το ποσοστό του», επισημαίνει ο κ. Παπαγεωργίου.