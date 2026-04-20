Καινούριο «Beef»στο Netflix: Ακραία ταξική κόντρα με Κάρεϊ Μούλιγκαν, Οσκαρ Αιζακ

Η δεύτερη εμμονική σάτιρα εμφανίζει αφεντικά και υπάλληλους σε απόγνωση
Είχατε δει το πρώτο «Beef»; Εμείς το είχαμε απολαύσει με τους Ασιάτες πρωταγωνιστές Στίβεν Γιεν και Αλι Γουόνγκ σε εξαιρετικές ερμηνείες. Το νούμερο 2 που παίζεται στο Netflx εδώ και λίγες μέρες έχει στους βασικούς ρόλους τους … πρωτοκλασάτους stars Κάρεϊ Μούλιγκαν και Οσκαρ Αιζακ.
Αναφερόμαστε σε μια ακόμα κοινωνική σάτιρα, που θίγει το χάσμα της ανθρώπινης επικοινωνίας και τις ταξικές ανισότητες μέσα από ακραίες συμπεριφορές. Οδηγούμαστε πάλι σε τοξικότητα και απόγνωση. Σύμφωνα με την υπόθεση, δυο υπάλληλοι βιντεοσκοπούν τον έντονο τσακωμό του αφεντικού τους με τη γυναίκα του. Ετσι, μπαίνει στο κάδρο ο εκβιασμός μέσω κινητού τηλεφώνου. Οι σχέσεις των τεσσάρων ανατρέπονται και το χιούμορ περί life style και νεοπλουτισμού είναι ανελέητο.
Σκηνοθετούν οι Jake Schreier, Kitao Sakurai. Η σειρά είναι από τις πιο προβεβλημένες προτάσεις της τελευταίας εαρινής περιόδου.
