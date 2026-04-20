Πάτρα: Δύο παιδικές χαρές ανακατασκευάστηκαν στην Ελεκίστρα και την πλατεία Αγίας Λαύρας από τον Δήμο- ΦΩΤΟ

Ο Δήμος Πατρέων ανακοίνωσε την ανακατασκευή και παράδοση δύο παιδικών χαρών στην πλατεία Αγίας Λαύρας και στην Δημοτική Κοινότητα Ελεκίστρας.



Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Δύο παιδικές χαρές ανακατασκευάστηκαν και παραδόθηκαν στα παιδιά.

Η μία στην πλατεία Αγίας Λαύρας και η δεύτερη στην Δημοτική Κοινότητα Ελεκίστρας.

Οι παιδικές χαρές αναδιαμορφώθηκαν με στόχο να προσφέρουν έναν σύγχρονο, ασφαλή και λειτουργικό χώρο παιχνιδιού και ψυχαγωγίας για τα παιδιά των περιοχών.

Η πρόκληση φθορών και η μη ενδεδειγμένη χρήση της παιδικής χαράς υποβαθμίζουν ένα έργο που προορίζεται για τα παιδιά και την τοπική κοινωνία, γι’ αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι η προστασία του χώρου αποτελεί ευθύνη όλων μας.

Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αντίστοιχων παρεμβάσεων στις συνοικίες και τις Δημοτικές Κοινότητες της Πάτρας.