Πάτρα: Δύο παιδικές χαρές ανακατασκευάστηκαν στην Ελεκίστρα και την πλατεία Αγίας Λαύρας από τον Δήμο- ΦΩΤΟ

Τι αναφέρει ο Δήμος Πατρέων
Ο Δήμος Πατρέων ανακοίνωσε την ανακατασκευή και παράδοση δύο παιδικών χαρών στην πλατεία Αγίας Λαύρας και στην Δημοτική Κοινότητα Ελεκίστρας.
Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:
Δύο παιδικές χαρές ανακατασκευάστηκαν και παραδόθηκαν στα παιδιά.
Η μία στην πλατεία Αγίας Λαύρας και η δεύτερη στην Δημοτική Κοινότητα Ελεκίστρας.
Οι παιδικές χαρές αναδιαμορφώθηκαν με στόχο να προσφέρουν έναν σύγχρονο, ασφαλή και λειτουργικό χώρο παιχνιδιού και ψυχαγωγίας για τα παιδιά των περιοχών.
Η πρόκληση φθορών και η μη ενδεδειγμένη χρήση της παιδικής χαράς υποβαθμίζουν ένα έργο που προορίζεται για τα παιδιά και την τοπική κοινωνία, γι’ αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι η προστασία του χώρου αποτελεί ευθύνη όλων μας.
Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αντίστοιχων παρεμβάσεων στις συνοικίες και τις Δημοτικές Κοινότητες της Πάτρας.
Πάτρα: Δόθηκε λύση- Στο Υπνωτήριο φιλοξενείται ο άστεγος που διέμενε στη στάση λεωφορείου στην πλατεία Ομονοίας
Πάτρα: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για κλοπή κλιματιστικής μονάδας
Νεκρή 55χρονη υπάλληλος του υπουργείου Τουρισμού που βρέθηκε στο κενό
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr