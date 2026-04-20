Πάτρα: Τι συνέβη στον σταθμό Παναγιώτης Κανελλόπουλος; ΦΩΤΟ

Το ένα πυροσβεστικό όχημα μετά το άλλο, έμπαιναν το πρωί της Δευτέρας στο παλιό λιμάνι της Πάτρας και η κινητικότητα αυτή τράβηξε την προσοχή των πατρινών που δεν γνώριζαν τι συμβαίνει.

Το γεγονός ωστόσο πως τα οχήματα της πυροσβεστικής δεν κινούνταν με τις σειρήνες τους να ηχούν, παρά μόνο τους φάρους, εκτιμήθηκε αρχικά ως κάτι καθησυχαστικό. Στη συνέχεια αποδείχθηκε πως δεν επρόκειτο για τίποτα περισσότερο από την εξομοίωση περιστατικού κατά το οποίο απαιτείται η επέμβαση - εκτός των άλλων - και της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των ειδικών τμημάτων για εντοπισμό και εξασφάλιση ύποπτων υλικών.

Πρόκειται για την πρόβα πριν την επίσημη άσκηση ετοιμότητας και αντιμετώπισης περιστατικών ύποπτων υλικών, που έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Τετάρτη, στον ίδιο χώρο, εντός του λιμένα και στο ύψος του επιβατικού σταθμού Παναγιώτης Κανελλόπουλος. Το σενάριο της άσκησης αφορά στον εντοπισμό ύποπτου δέματος εντός του επιβατικού σταθμού, αρχική επέμβαση του λιμενικού που επιλαμβάνεται πρώτο στους χώρους του και στη συνέχεια κλήση της Πυροσβεστικής υπηρεσίας και των ειδικών τμημάτων της για διαχείριση αντικειμένων που ενδεχομένως είναι επικίνδυνα για το κοινό. Σύμφωνα με την άσκηση θα ακολουθήσει μεταφορά του ύποπτου δέματος εκτός επιβατικού σταθμού και στη συνέχεια απολύμανση του με ειδικές διαδικασίες, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ακτινοβολίας ή άλλης επιβλαβούς εξέλιξης.

Το συστατικό της επιτυχίας σε κάθε επέμβαση που εμπλέκει πλήθος υπηρεσιών και κατ' επέκταση ανθρώπων και υλικού, είναι οι πρόβες σε συνθήκες το δυνατόν πιο κοντά στην πραγματικότητα και στην κατεύθυνση αυτή, γίνονται κάθε χρόνο στοχευμένες ασκήσεις σε ευαίσθητους χώρους όπου συγκεντρώνεται πλήθος κόσμου και η επέμβαση θα πρέπει να είναι οργανωμένη και άμεση.