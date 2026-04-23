Αθλόραμα Πάτρας: Έξι μετάλλια οι μικροί στον στίβο

Έξι -6- μετάλλια , (5χρυσα και ένα -1- χάλκινο) στο ξεκίνημα της νέας αγωνιστικής περιόδου για το Αθλόραμα Πάτρας.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η αθλήτριες που κατέκτησαν τα μετάλλια ανήκουν στην πιο ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ16 και θα αγωνιστούν στην κατηγορία αυτή στους αγώνες που θα γίνουν την προσεχή Κυριακή στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο.

Συνολικά συμμετείχαμε με 7 αθλήτριες και 6 αθλητές.

Συγκεκριμένα :

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, 1η θέση στα 400 Κοριτσιών επίδοση 60.91

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΚΑΤΑΠΟΔΗ ΙΩΑΝΝΑ –

ΤΟΓΙΑ ΑΡΙΑΔΝΗ 1Η θέση στη Σκυταλοδρομία 4χ100 Κοριτσιών, επίδοση 52.40

ΤΟΓΙΑ ΑΡΙΑΔΝΗ 3Η θέση στα 200μ, επίδοση 26.60

Οι παραπάνω αθλήτριες πήραν πρόκριση για το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Κ18 που θα διεξαχθεί στην ΠΑΤΡΑ στις 27 & 28 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΚΑΤΑΠΟΔΗ ΙΩΑΝΝΑ, 4η στα 100μ Εμποδίων με επίδοση 17.37

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 5ος στα 3.000μ. με επίδοση 9.55.62

ΠΛΕΓΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 8ος στα 3.000μ. με επίδοση 11.56.75

ΑΠΟΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10ος στα 1.500μ. με επίδοση 4.33.34

ΤΡΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13ος στα 1.500μ. με επίδοση 4.48.51

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ, στα 200μ. με επίδοση 29.16

ΚΟΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ στα 200μ. με επίδοση 27.59

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, στην Σφαιροβολία 7.38

ΝΤΟΥΚΑ ΙΟΚΑΣΤΗ, στην Σφαιροβολία 7.46

ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ στα 100μ. με επίδοση 16.35

ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΧΗ, στην Σφαιροβολία 4.41.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΜΑΣ.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ