Οι σύγχρονες προκλήσεις της τουριστικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας- Παρουσίαση αποτελεσμάτων του έργου LIBECCIO

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει συνέδριο (local conference) με αντικείμενο τις σύγχρονες προκλήσεις της τουριστικής ανάπτυξης, που προκύπτουν μέσα από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου "LIBECCIO".

Θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026, από τις 10:00 έως τις 16:00, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στη διάρκεια των εργασιών πρόκειται να παρουσιαστούν, τα βασικά ευρήματα και τα τελικά αποτελέσματα του έργου LIBECCIO, οι νέες τάσεις και προκλήσεις που διαμορφώνουν το περιβάλλον της τουριστικής ανάπτυξης, προτάσεις πολιτικής και παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Θα συμμετάσχουν ως εισηγητές εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, άνθρωποι του τουρισμού, ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι επιμελητηρίων και επαγγελματικών ενώσεων, καθώς επίσης εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, συμβάλλοντας σε έναν ουσιαστικό διάλογο για το μέλλον της τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή.

Το συνέδριο εντάσσεται στις δράσεις του έργου LIBECCIO, το οποίο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Euro-MED. Το έργο LIBECCIO στοχεύει στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των τουριστικών προορισμών μέσα από την υιοθέτηση ενός σύγχρονου μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης, το οποίο θα ενισχύει τη συνεργασία και αξιοποιεί ψηφιακά εργαλεία για την αποτελεσματική υποστήριξη της λήψης στρατηγικών αποφάσεων.

Στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκε και δοκιμάστηκε πιλοτικά η διαδικτυακή πλατφόρμα DMSS (Destination Management Support System). Πρόκειται για ένα καινοτόμο εργαλείο, το οποίο αξιοποιεί πραγματικά δεδομένα που αποτυπώνουν το περιβάλλον, τις τάσεις και την εξέλιξη κρίσιμων μεταβλητών του τουριστικού τομέα. Παράλληλα, το έργο προωθεί τη δικτύωση των φορέων του τουρισμού και τη διάχυση της καινοτομίας, μέσω του δικτύου ETIP (Euro-MED Tourism Innovation Platform).