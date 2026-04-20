Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Κατάργηση Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών e-ΕΦΚΑ σε Αίγιο και Καλάβρυτα»

Ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή σχετικά με την κατάργηση των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών του e-ΕΦΚΑ και τις επιπτώσεις της για τους πολίτες της περιφέρειας.

Η ανακοίνωση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου αναφέρει τα εξής:

Με την ψήφιση του σχεδίου νόμου «Παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη» και ειδικότερα με το άρθρο 10 περί «Ενιαίας εφαρμογής νομοθεσίας επί ενδικοφανών προσφυγών», προωθείται η κατάργηση των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών (ΤΔΕ) του e-ΕΦΚΑ.

Η εξέλιξη αυτή επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, καθώς η λειτουργία της αρμόδιας υπηρεσίας στο Αίγιο, που εξυπηρετούσε την ευρύτερη περιοχή της Αιγιάλειας και των Καλαβρύτων, παύει ουσιαστικά, με αποτέλεσμα τη μεταφορά των σχετικών διαδικασιών στην Πάτρα.

Οι Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές αποτελούν έναν κρίσιμο θεσμό διοικητικής προστασίας των πολιτών, καθώς εξέταζαν ενδικοφανείς προσφυγές για σοβαρά ζητήματα, όπως λάθη στον υπολογισμό συντάξεων, αναγνώριση ασφαλιστικού χρόνου και χορήγηση παροχών και επιδομάτων.

Η κατάργησή τους από αρκετές περιοχές δημιουργεί σοβαρά εμπόδια στην πρόσβαση των πολιτών σε ένα κρίσιμο θεσμό επίλυσης διαφορών χωρίς την ανάγκη προσφυγής στη δικαιοσύνη , ιδίως για ηλικιωμένους, συνταξιούχους και κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών, οι οποίοι καλούνται πλέον να μετακινούνται σε άλλη πόλη, με σημαντικό οικονομικό και χρονικό κόστος.

Επιπλέον, φορείς της περιοχής, όπως το Εργατικό Κέντρο Αιγίου, αλλά και συνδικαλιστικές οργανώσεις σε εθνικό επίπεδο, εκφράζουν έντονες αντιδράσεις, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση οδηγεί σε περαιτέρω αποδυνάμωση των δημόσιων υπηρεσιών στην περιφέρεια και σε υποβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών.

Επειδή η ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε διοικητικές διαδικασίες και μηχανισμούς προσφυγής αποτελεί θεμελιώδη αρχή του κράτους δικαίου,

Επειδή η κατάργηση τοπικών δομών εξυπηρέτησης πλήττει ιδιαίτερα ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως οι συνταξιούχοι και οι κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών,

Επειδή η μεταφορά υπηρεσιών σε μεγαλύτερα αστικά κέντρα συνεπάγεται αυξημένο οικονομικό και πρακτικό βάρος για τους πολίτες,

Επειδή οι Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές αποτελούν κρίσιμο θεσμό επίλυσης διαφορών χωρίς την ανάγκη προσφυγής στη δικαιοσύνη,

Επειδή η αποδυνάμωση και η απομάκρυνση των δημόσιων υπηρεσιών από την περιφέρεια εντείνει τις ανισότητες και υπονομεύει την περιφερειακή συνοχή,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός,

1. Για ποιους λόγους κρίθηκε αναγκαία η κατάργηση των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών του e-ΕΦΚΑ;

2. Προτίθεται η Κυβέρνηση να επανεξετάσει την κατάργηση των ΤΔΕ στο Αίγιο που εξυπηρετεί πολλές και απομακρυσμένες περιοχές;

3. Ποιος είναι ο εκτιμώμενος χρόνος εξέτασης προσφυγών μετά τη συγκέντρωση των διαδικασιών σε λιγότερα κέντρα;

4. Πώς θα αντιμετωπιστεί ο αυξημένος φόρτος εργασίας που αναμένεται να προκύψει στις κεντρικές υπηρεσίες;

5. Ποια είναι η πρόβλεψη για τη στελέχωση των υπηρεσιών που θα αναλάβουν το σύνολο των υποθέσεων;

6. Πώς απαντά η Κυβέρνηση στις αντιδράσεις τοπικών φορέων και συνδικαλιστικών οργανώσεων που ζητούν την απόσυρση της διάταξης;

7. Ποια είναι η συνολική στρατηγική της Κυβέρνησης για τη διατήρηση και ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών στην περιφέρεια;