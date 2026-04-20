Επιμελητήριο Αχαΐας - Agro Food & Drink Patras Expo: «Στόχος μας ένας θεσμός με διεθνές αποτύπωμα»

Συνέντευξη Τύπου με θέμα την παρουσίαση της «Agro Food & Drink Patras Expo 2026» πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στα γραφεία του Επιμελητηρίου Αχαΐας, με συνδιοργανωτή την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο παλιό λιμάνι της Πάτρας 5, 6 και 7 Ιουνίου και στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου , όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, αναδείχθηκε ο στρατηγικός σχεδιασμός της διοίκησης για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και παρουσιάστηκε το νέο εκθεσιακό εγχείρημα που φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε θεσμό για την περιοχή.

"Μία διοίκηση με κοινό στόχο"

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Θεόδωρος Λουλούδης, υπογράμμισε ότι η σημερινή διοίκηση αποτελείται από εκπροσώπους τεσσάρων διαφορετικών παρατάξεων, οι οποίοι κατάφεραν να συγκλίνουν σε ένα ενιαίο πρόγραμμα και έναν κοινό στόχο. Αναφερόμενος στον πρώτο χρόνο θητείας, έκανε λόγο για μια περίοδο γεμάτη προκλήσεις αλλά και ουσιαστικές παρεμβάσεις, τονίζοντας ότι η διοίκηση αποτελείται από ανθρώπους της αγοράς, που προέρχονται από κάθε γωνιά της Αχαΐας και καλύπτουν όλο το φάσμα της επιχειρηματικότητας.

"Δράσεις και παρεμβάσεις με αποτύπωμα"

Ο κ. Λουλούδης παρουσίασε συνοπτικά τις βασικές δράσεις της διοίκησης, δίνοντας έμφαση στη λειτουργία νέων υπηρεσιών και εργαλείων υποστήριξης των επιχειρήσεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ενεργοποίηση των τμημάτων του Επιμελητηρίου, η δημιουργία Γραφείου Διαμεσολάβησης και Ενημέρωσης, καθώς και η συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την υλοποίηση του προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας 2025», προϋπολογισμού 23 εκατ. ευρώ. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις συνεργασίες με φορείς και ακαδημαϊκά ιδρύματα, όπως η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, οι Δήμοι, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με στόχο την ενίσχυση της κατάρτισης και επανεκπαίδευσης των μελών. Στον τομέα της αγροδιατροφής, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου στάθηκε στην ενεργοποίηση του Αγροτικού Τμήματος και στην προώθηση της πιστοποίησης του Αχαϊκού Ελαιολάδου ως προϊόντος Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), μια διαδικασία που βρίσκεται στο τελικό της στάδιο.

Patras Expo: "Ένα νέο αναπτυξιακό εργαλείο"

Κεντρικό σημείο της συνέντευξης αποτέλεσε η παρουσίαση της «Agro Food & Drink Patras Expo 2026», η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι της Πάτρας.

Όπως επισημάνθηκε, πρόκειται για μια νέα εκθεσιακή πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, την ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη δημιουργία ευκαιριών δικτύωσης για τις επιχειρήσεις. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα για την καθιέρωση ενός ευρύτερου εκθεσιακού θεσμού στην περιοχή, με δυνατότητα επέκτασης και σε άλλους τομείς της οικονομίας.

Στην έκθεση θα συμμετάσχουν επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης, αλλά και της καινοτομίας και των υπηρεσιών, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις συνέργειες και στη δημιουργία ενός «οικοσυστήματος» επιχειρηματικής ανάπτυξης.