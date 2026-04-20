Πάτρα: Η εστίαση «αιμορραγεί» από προσωπικό- «Η κατάσταση είναι τρομακτική. Δεν βρίσκουμε άνθρωπο. Ούτε σερβιτόρο, ούτε βοηθητικό προσωπικό κουζίνας»

Μεγάλη είναι η έλλειψη προσωπικού, σε όλες τις ειδικότητες, στα καταστήματα εστίασης στην Πάτρα, γεγονός που όπως λέει ο πρόεδρος του ΣΚΕΑΝΑ Τάκης Ματθαιόπουλος, «θα επιφέρει αυξήσεις στις τιμές».

«Η κατάσταση είναι τρομακτική. Δεν βρίσκουμε άνθρωπο. Ούτε σερβιτόρο, ούτε βοηθητικό προσωπικό κουζίνας. Βάζουμε αγγελίες για πρόσληψη προσωπικού και δεν ανταποκρίνεται κανένας, κι αν απαντήσει κάποιος, έχει απίστευτες απαιτήσεις, γιατί γνωρίζει ότι υπάρχει έλλειψη και ότι τους έχεις ανάγκη.» Αυτές οι «απίστευτες απαιτήσεις», όπως τις χαρακτηρίζει, έχουν άμεσες επιπτώσεις στο πορτοφόλι του καταναλωτή. «Οι απαιτήσεις είναι ασύμφορες για τους επιχειρηματίες και η συνέπεια αυτού θα είναι να αυξηθούν οι τιμές των προϊόντων. Δεν έχουν άλλη επιλογή από το να μετακυλήσουν αυτό το κόστος στον καταναλωτή», αναφέρει, στο thebest.gr ο κ. Ματθαιόπουλος.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο οξύ ενόψει καλοκαιριού. Ο πρόεδρος του ΣΚΕΑΝΑ αδυνατεί να εξηγήσει γιατί οι νέοι στρέφουν την πλάτη σε μια δουλειά που, όπως υποστηρίζει, μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επικερδής. «Δεν ξέρω γιατί δεν θέλουν να δουλέψουν, ειδικά την καλοκαιρινή σεζόν, που είναι μια καλή λύση για έναν 20χρονο ή 25χρονο για να βγάλει ένα πάρα πολύ καλό χαρτζιλίκι. Πραγματικά μπορεί να βγάλει καλά λεφτά, μαζί με τα tips μπορεί να φτάσει και τα 60-70 ευρώ την ημέρα».

Επίσης, τονίζει, ότι ειδικά για την καλοκαιρινή σεζόν, δεν τίθεται θέμα, εποχιακών υπαλλήλων, που φεύγουν για τα νησιά ή για άλλους τουριστικούς προορισμούς να δουλέψουν καθώς και εκεί υπάρχει, επίσης μεγάλη έλλειψη προσωπικού.