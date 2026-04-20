Πάτρα: Δόθηκε λύση- Στο Υπνωτήριο φιλοξενείται ο άστεγος που διέμενε στη στάση λεωφορείου στην πλατεία Ομονοίας

Τις προηγούμενες ημέρες, κάτοικοι και περαστικοί στην περιοχή της πλατείας Ομονοίας εξέφραζαν προβληματισμό για την παρουσία ενός αστέγου, ο οποίος διέμενε σε στάση λεωφορείου, ζητώντας την παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Όπως είχε γράψει το thebest.gr, ο άνδρας παρέμενε στο σημείο για αρκετές ημέρες, χρησιμοποιώντας τον στεγασμένο χώρο για προστασία από τις καιρικές συνθήκες, ενώ φέρεται να αντιμετώπιζε και προβλήματα υγείας.

Για το περιστατικό μιλάει στο thebest.gr ο Θεόδωρος Τουλγαρίδης, πρόεδρος του ΚΟΔΗΠ επισημαίνοντας ότι «ο συγκεκριμένος άνθρωπος φιλοξενείται από την Παρασκευή 17 Απριλίου στο Υπνωτήριο του Δήμου». Όπως αναφέρει, «πρόκειται για ακόμη μία περίπτωση πολίτη που οδηγήθηκε στην αστεγία, έπειτα από οικονομικές δυσκολίες και χρεών προς τις τράπεζες».

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι «ο Δήμος έλαβε σχετικές αναφορές και προχώρησε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να εντοπιστεί και να υποστηριχθεί ο άστεγος, παρέχοντάς του φροντίδα και στέγη». Τέλος, σημειώνει ότι αυτή την περίοδο στο Υπνωτήριο διαμένουν περίπου 20 άτομα, ενώ σε ετήσια βάση εξυπηρετούνται περίπου 150 άτομα.