Μεγάλη Διάκριση για τον μαθητή της Α΄Λυκείου του 13ου Λυκείου Πάτρας, Ηλία-Μάριο Φωτακόπουλο (junior ambassador), ανακοινώνει το σχολείο.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση που υπογράφουν ο διευθυντής Κ. Καλλίγνωμος και ο Σύλλογος εκπαιδευτικών του 13ου Λυκείου Πάτρας "ανάμεσα σε 120 μαθητές-τριες απο Λύκεια των Περιφερειών της Αττικής, της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας και του Νοτίου Αιγαίου, ο μαθητής της Α΄Λυκείου Φωτακόπουλος Ηλίας-Μάριος ξεχώρισε μέσα από την συμμετοχή του στο πλαίσιο της 51ης Συνδιάσκεψης Επιλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδας(ΕYP Greece) που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα( 3-6 Απριλίου 2026) και κατέκτησε μία θέση ανάμεσα στους 6 μαθητές που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στην 105η Διεθνή Σύνοδο του ΕυρωπαΪκού Κοινοβουλίου Νέων που θα λάβει χώρα στο Νόβι Σαντ και στο Νις της Σερβίας, τον Αύγουστο του 2026.

Η επιτυχία είναι μεγάλη στιγμή και για το σχολείο μας που βλέπει τους μαθητές του να διακρίνονται για την ενεργή συμμετοχή τους στον ευρωπαϊκό δημόσιο διάλογο.

Θερμά συγχαρητήρια, για την σπουδαία σου επιτυχία".