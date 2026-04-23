Λεωφόρος ΠΑΟ-Ολυμπιακός: Τέλος εποχής μετά από 101 χρόνια!

Το κυριακάτικο (19/4) ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό (0-2) έχει πια ιστορικές διαστάσεις, καθώς ήταν το τελευταίο που διεξήχθη ποτέ στο θρυλικό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Ένα γήπεδο που έχει φιλοξενήσει αμέτρητες επικές στιγμές του ελληνικού αθλητισμού και φυσικά της «αιώνιας» διαμάχης. Ο Παναθηναϊκός θα αγωνίζεται στο ΟΑΚΑ του χρόνου κι από την μεθεπόμενη σεζόν, στο νέο του σπίτι, στον Βοτανικό.

Ο Παναθηναϊκός δέθηκε με την Λεωφόρο από το 1922, πριν από 104 χρόνια δηλαδή, ενώ η πρώτη φορά που υποδέχτηκε τον Ολυμπιακό ήταν σε φιλικό παιχνίδι το 1925.

Ήταν Κυριακή 28 Ιουνίου με το τελικό σκορ 3-3. Σώζονται οι σκόρερς δύο μονάχα γκολ. Το 3-2 του Παναθηναϊκού με πέναλτι από τον Απόστολο Νικολαΐδη και το 1-1 του Ολυμπιακού, επίσης με πέναλτι, από τον Γιώργο Ανδριανόπουλο, αμφότεροι τεράστιες μορφές των συλλόγων τους, διετέλεσαν πρόεδροι, αλλά και ανάδοχοι των εγκαταστάσεών τους, αφού η μεν Λεωφόρος πήρε το όνομα του Απ. Νικολαΐδη, το δε προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού στου Ρέντη, έφερε το όνομα «Γ. Ανδριανόπουλος».

Και κάτι παράδοξο: Η Λεωφόρος είναι το γήπεδο στο οποίο ο Ολυμπιακός πανηγύρισε τα περισσότερα Κύπελλα Ελλάδας, εννέα συνολικά (πάντα σε μονό τελικό) με «μόλις» 7 τρόπαια στο Καραϊσκάκη κι άλλα τόσα στο ΟΑΚΑ!

Τέλος, ήταν το 231ο επίσημο «αιώνιο ντέρμπι» σε όλες τις διοργανώσεις (Πρωτάθλημα, Κύπελλο, Σούπερ Καπ, Λιγκ Καπ), σε οποιαδήποτε έδρα. Πλέον ο Ολυμπιακός έχει 90 νίκες, ο Παναθηναϊκός 60, ενώ 81 ματς έληξαν ισόπαλα. Τα γκολ είναι 294-234 υπέρ του Ολυμπιακού.

ΛΕΖΑΝΤΑ: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 3-3 (Κυριακή 28-6-1925, γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρας). Τότε κι από εδώ άρχισαν όλα. «Ερυθρόλευκοι» και «πράσινοι» στέκονται αντιμέτωποι για πρώτη φορά. Με το φακό του Σ. Ναουμίδη βλέπουμε τον τερματοφύλακα Λεωνίδα Καλογερόπουλο (πριν τον Ολυμπιακό έπαιζε στον Παναθηναϊκό, ο πρώτος στη σχετική λίστα που περιλαμβάνει πλέον 41 ποδοσφαιριστές) να ετοιμάζεται να πάρει τη θέση του κάτω από τα δοκάρια. Με τη σειρά του ο Γιώργος Ανδριανόπουλος ετοιμάζεται με σιγουριά να σουτάρει το υπέρ του Ολυμπιακού πέναλτι (το άλλο δόθηκε στον Παναθηναϊκό). Και θα το μετατρέψει εύκολα σε τέρμα ισοφαρίζοντας (1-1). Η φωτογραφία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Νίκη» (Νο 7-8, Ιούλιος - Αύγουστος 1925).