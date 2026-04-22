Πάτρα: Κι όμως είχε το «δικό» της αεροπλάνο από το 1931

Σημαντική αναμένεται να είναι η 1η Μαΐου για τη Δυτική Ελλάδα, καθώς προγραμματίζεται στο Αεροδρόμιο Αράξου η τελετή ονοματοδοσίας αεροσκάφους της TUI Group με το όνομα «PATRA», στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης με αφορμή την άφιξη πτήσης από τη Γερμανία και την ενίσχυση της τουριστικής προβολής της περιοχής.

Ανάδοχος θα είναι η πατρινή πρωταθλήτρια της κολύμβησης, Νόρα Δράκου

Αυτά έγιναν γνωστά πριν λίγες ημέρες, όμως ελάχιστοι γνωρίζουν πως είναι το 2ο αεροσκάφος στα χρονικά που φέρει το όνομα Πάτρα!

Το αεροπλάνο των Πατρών!

Κάποτε η Πάτρα είχε το δικό της αεροπλάνο ή για να ακριβολογούμε κάποτε πέταγε στους ουρανούς ένα αεροσκάφος τύπου Junkers G-24 HE που έφερε τον τίτλο «ΠΑΤΡΑΙ», όπως φαίνεται στις δύο φωτογραφίες.

Πρόκειται για ένα από τα τέσσερα συνολικά Junkers που είχε αγοράσει η Ελληνική Εταιρεία Εναέριων Συγκοινωνιών το 1931, που ξεκίνησε δρομολόγια τον Ιούλιο του 1931 και σταμάτησε το 1946 με τη διάλυσή της.

Βέβαια το αεροσκάφος δεν είχε σχέση με την Πάτρα, αλλά με τα Ιωάννινα!

Διαβάζουμε σχετικά στην εφημερίδα «Ηπειρωτικός Αγών» της 21ης Νοεμβρίου 1931: «Χθες την 11ην π.μ. προσγειώθη εις το αεροδρόμιον της πόλεώς μας το αεροπλάνον της συγκοινωνίας Αθηνών - Ιωαννίνων «Τα Ιωάννινα», φέρον το ταχυδρομείον και επιβάτας εξ Αθηνών. Την 11 και 15 το αεροπλάνον απεγειώθη του αεροδρομίου παραλαβόν τον ταχυδρομικόν σάκκον δι' Αθήνας και πλείστους επιβάτας. Εφ' εξής η αεροπορική συγκοινωνία Αθηνών - Ιωαννίνων και τανάπαλιν θα είναι κανονικήν». Ηταν το πρώτο επίσημο δρομολόγιο της Ελληνικής Εταιρείας Εναερίων Συγκοινωνιών, με αεροπλάνο Junkers G-24 HE, προς τα Γιάννενα.

Ενα χρόνο μετά, στην ίδια γραμμή υπήρχε το συγκεκριμένο αεροσκάφος «Πάτραι».