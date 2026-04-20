Μαρκόπουλος: H ανακοίνωση του ΕΑΠ για το πτυχίο του

"Θόρυβος" έχει προκληθεί σχετικά με το πτυχίο του κοινοβουλευτικού εκπροσώππου της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Μαρκόπουλο με αποτέλεσμα σήμερα το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και μετά από ανακοίνωση και του ίδιου, να ανακοινώνει ότι είναι πτυχιούχος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό».

Η ανακοίνωση του ΕΑΠ έχει ως εξής:

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο δηλώνει ότι ο κ. Δημήτριος Μαρκόπουλος του Κωνσταντίνου είναι από τις 16/7/2012, πτυχιούχος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό», της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιδρύματος.

Δημ. Μαρκόπουλος: Ανυπόστατες οι φήμες περί μη ύπαρξης πανεπιστημιακού πτυχίου

Απάντηση στις φήμες που κυκλοφορούν και τον παρουσιάζουν να μην διαθέτει πανεπιστημιακό δίπλωμα έδωσε με ανάρτησή του στα social media βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Σε ανάρτησή του χθες ο κ. Μαρκόπουλος ανέφερε:

«Σε συνέχεια ανυπόστατων φημών περί μη ύπαρξης πανεπιστημιακού πτυχίου και προσπάθειας σπίλωσης της αξιοπιστίας μου, η οποία οργανωμένα ξεκίνησε με την ανάληψη των καθηκόντων μου ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, επισημαίνω ρητά και κατηγορηματικά:

- Διαθέτω πτυχίο της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ του Πανεπιστημίου Πάτρας

- Είμαι κάτοχος Διπλώματος στα ΜΜΕ και τη Δημοσιογραφία από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ και βουλευτής Β' Πειραιά Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Επίσης, ο κ. Μαρκόπουλος καλεί εκείνους που διαδίδουν ψέματα στο διαδίκτυο, δηλητηριάζοντας τον δημόσιο λόγο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, να ανασκευάσουν.

Δεν θα περιφέρω τα πτυχία μου για να ικανοποιηθεί ο βούρκος

«Όποιος θέλει μπορεί να πάει να το ζητήσει»: Με τη δήλωση αυτή επανήλθε το πρωί της Δευτέρας (20/4) ο νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Μαρκόπουλος στο θέμα του πτυχίου του και του πανεπιστημιακού.



«Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, γιατί εγώ έχω πτυχίο από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, στην Πάτρα και όποιος θέλει μπορεί να πάει να το ζητήσει» δήλωσε χαρακτηριστικά μιλώντας στο Mega και συνέχισε τονίζοντας: «Ας μιλήσουμε πολιτικά, ο κόσμος έχει προβλήματα, αυτό είναι το ζήτημα;».

«Τα πτυχία μου για όποιον θέλει να πάει να τα δει είναι στην πρυτανεία του ΕΑΠ και το υπουργείο Παιδείας. Το να περιφέρω τους τίτλους σπουδών για να ικανοποιηθεί ο βούρκος δεν θα το κάνω» σημείωσε.

«Κρίνομαι και έχω βγει καθαρός, δεν θα περιφέρω τα πτυχία μου» σχολίασε και συμπλήρωσε: «Ο βούρκος θέλει να πέσουμε στη λάσπη, δεν θα το κάνω».