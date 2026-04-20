Τι πληρώνουμε για μια τυρόπιτα - Πού έχει φτάσει η τιμή της

H ακρίβεια που έχει γονατίσει τα ελληνικά νοικοκυριά έχει συμπαρασύρει φυσικά, προς τα πάνω, και την αγαπημένη τυρόπιτα, τη μικρή καθημερινή απόλαυση, μικρών και μεγάλων.

Ειδικότερα, οι αυξήσεις στις πρώτες ύλες, στα καύσιμα και την ενέργεια. έχουν εκτοξεύσει το τελικό κόστος, τόσο στην τυρόπιτα, ίσως το πιο δημοφιλές ελληνικό πρωινό, όσο και τα υπόλοιπα σφολιατοειδή. Τυρόπιτες, σπανακόπιτες και μπουγάτσες ξεπερνούν πλέον τα 3 ευρώ στα περισσότερα αρτοποιεία και καφέ.

Ειδικότερα, η τυρόπιτα, που λειτουργεί ως το απόλυτο «comfort food» (και γρήγορο σνακ). ξεκινά από τα 2 ευρώ στο αρτοποιείο και φτάνει τα 2.40 ευρώ, όπως λέει η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος, Έλσα Κουκουμέρια, ενώ στην αγορά υπάρχουν τιμές στα 2.80 ευρώ ή ακόμα και 3 ευρώ.

Ποιο είναι όμως το μηνιαίο κόστος για μια οικογένεια, να αγοράζει την συνηθισμένη του τυρόπιτα κάθε ημέρα. Υπολογίζεται πάνω από 100 ευρώ το μήνα.

Ένα κουλουράκι, όπως λένε άνθρωποι της αγοράς από τα 4 ευρώ «πέταξε» στα 7 ευρώ το κιλό , ενώ ένα πτι φουρ, τα γαλλικά μικρά φουρνίσματα έφτασε να κοστίζει 8,5 ευρώ, από 5 ευρώ το κιλό

Αναλυτικά οι τιμές στις πίτες

Πίτα πράσο: 5,50€

Μπουγάτσα κρέμα/ τυρί: 3,90€

Μπουγάτσα σπανάκι: 3,50€

Μπουγάτσα κιμάς: 3,50€

Λουκανικόπιτα: 3,75€

Ζαμπονοτυρόπιτα: 3,90€

Σπανακόπιτα: 3,50€

Σπανακόπιτα χωριάτικη: 3,60€

Μιλάμε για πίτες σε τιμή, που κοστίζουν πια όσο ένα τυλιχτό σουβλάκι, το οποίο, όπως έχουμε γράψει στο iefimerida.gr κυμαίνεται στα 4-4,5 ευρώ, ενώ η υψηλότερη τιμή έχει σημειωθεί στην Κρήτη, καθώς ξεπερνά τα 6 ευρώ.

Eν τω μεταξύ, οι τιμές στη Μύκονο, για όλες τις πίτες είναι ίδιες, όλα στα 4 ευρώ. Τυρόπιτα, σπανακόπιτα, λουκανικόπιτα, μπουγάτσα κρέμα, κρουασάν ζαμπόν τυρί, vegan πεϊνιρλί

Έρευνες δείχνουν ότι όλο και περισσότερα νοικοκυριά πλέον, περιορίζουν τις δαπάνες για φαγητό εκτός σπιτιού, λόγω των συνεχών αυξήσεων στις τιμές των προϊόντων κυλικείου.

Σπιτικό κολατσιό. τάπερ στις τσάντες και καφές από το σπίτι.

Όπως έχουμε γράψει, ένας καφές «στο χέρι» κοστίζει έως και 4,20 ευρώ. Ο στιγμιαίος καφές φτάνει να ξεπερνά το +40%, ο ελληνικός καφές πάνω από +20%, ενώ οι κάψουλες εσπρέσο αυξάνονται σταθερά.

Να σημειώσουμε, ότι οι αυξήσεις στα είδη κυλικείου την περίοδο 2022-2025 ήταν εντυπωσιακές: