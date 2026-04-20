Σεισμός 7,4 ρίχτερ ανοικτά των ιαπωνικών ακτών-Ειδοποίηση για τσουνάμι

Σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών έπληξε περιοχή ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών της Ιαπωνίας, μετέδωσε το NHK.

Τσουνάμι ύψους έως και 3 μέτρων αναμένεται να φθάσει στην επαρχία Ιγουάτε του νησιού Χονσού και σε περιοχές του Χοκάιντο, σύμφωνα με την ειδοποίηση που εκδόθηκε.