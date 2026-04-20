Πάτρα: Συλλήψεις δύο αλλοδαπών στο λιμάνι για πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα

Στη σύλληψη δύο 41χρονων αλλοδαπών, υπηκόων Ιράν, προχώρησαν τις απογευματινές ώρες της χθεσινής ημέρας στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας της Λιμενικής Αρχής Πάτρας, στον επιβατικό σταθμό του νότιου λιμένα.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο ελέγχου πριν από τον απόπλου επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου με προορισμό το εξωτερικό, όταν διαπιστώθηκε η χρήση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο πρώτος 41χρονος κατείχε και επέδειξε πλαστά έγγραφα όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για τη 38χρονη σύζυγό του και τα δύο ανήλικα παιδιά τους, ηλικίας 17 και 12 ετών. Παρόμοια, ο δεύτερος 41χρονος εντοπίστηκε να φέρει πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα για τον ίδιο, την 33χρονη σύζυγό του και την 11χρονη κόρη τους.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για χρήση πλαστών εγγράφων και παράνομη παραμονή στη χώρα, ενώ τα κατασχεθέντα έγγραφα έχουν ήδη παραδοθεί στις αρμόδιες αρχές.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας.