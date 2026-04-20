Γύθειο: Το τέλος ενός Θρύλου - Καταρρέει το εμβληματικό ναυάγιο «Δημήτριος» - ΒΙΝΤΕΟ

Το εμβληματικό ναυάγιο του πλοίου «Δημήτριος» στο Γύθειο, που αποτελεί σήμα κατατεθέν της λακωνικής ακτογραμμής, φαίνεται πως έχει φτάσει στα όρια της αντοχής του, λόγω της φθοράς του χρόνου και των καιρικών φαινομένων.

Η εικόνα που κατέγραψε drone της ομάδας Up Stories είναι τελείως διαφορετική σε σχέση με αυτή που υπήρχε κάποια χρόνια πριν. Το κατάρτι του πλοίου έχει καταρρεύσει, ενώ συνολικά το σκαρί παρουσιάζει έντονα σημάδια αλλοίωσης από τη σκουριά, την αλμύρα, τα κύματα και τους ισχυρούς ανέμους που χτυπούν διαρκώς την περιοχή.

Το «Δημήτριος», που προσάραξε στο Βαλτάκι το 1981, λίγα μόλις χιλιόμετρα από το όμορφο και γραφικό Γύθειο, δεν είναι πλέον το ίδιο. Η σύγκριση ανάμεσα στα παλαιότερα και τα σημερινά εναέρια πλάνα αποκαλύπτει πως το ιστορικό αυτό ναυάγιο «λυγίζει».

Ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της Λακωνίας αλλάζει οριστικά μορφή, καθώς οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, η αλμύρα της θάλασσας και ο χρόνος χαράζουν διαρκώς τα σημάδια τους πάνω στο μεταλλικό σκαρί του.