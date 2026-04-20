Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης αποκάλυψε πώς πήρε τον θρυλικό ρόλο του στους «Δέκα μικρούς Μήτσους»

Mία σπάνια συνέντευξη έδωσε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης και αποκάλυψε πώς πήρε τον ρόλο του Χριστόφορου στους «Δέκα μικρούς Μήτσους» του Λάκη Λαζόπουλου, σημειώνοντας ότι πήγε να κάνει ένα δοκιμαστικό και αυτό είχε μεγάλη επιτυχία.

Επίσης ο γνωστός ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης αναφέρθηκε και στην ανάρτηση που έκανε ο Μόργκαν Φρίμαν για τη σειρά «Maestro», υπογραμμίζοντας ότι ο χολιγουντιανός σταρ αγαπάει τους Παξούς. Παράλληλα, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης περιέγραψε τις αντιδράσεις κάποιων κοριτσιών μετά την εμφάνισή του στους στους «Δέκα μικρούς Μήτσους» του Λάκη Λαζόπουλου.

«Μου λέει ο Λάκης Λαζόπουλος “κοίταξε να δεις, θα κάνουμε ένα δοκιμαστικό να δούμε αν θα πάει καλά”. Έχω αρχίσει και αγχώνομαι γιατί πρέπει να μάθω τρεις σελίδες λόγια, σε μισή ώρα. Και ζητάω δύο πράγματα. Λέω, αν είναι εύκολο, θα ήθελα να μασάω τσίχλα. γιατί είναι η αμηχανία μου και ένα περιοδικό. Για να γράψω σκονάκι στο περιοδικό όλες τις ατάκες. Είμαι εγώ και μασάω από την πολλή μου υπερένταση και το πολύ μου άγχος, κάνω και αυτό το πράγμα όλη την ώρα, αυτό (σ.σ. δείχνει μία έντονη κίνηση με το χέρι του). Ήταν από την αμηχανία μου! Άντε να εξηγήσεις τώρα ότι δεν ήταν άποψη», εξομολογήθηκε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης για τον ρόλο του στους «Δέκα μικρούς Μήτσους».

«Την άλλη μέρα που παίζει, εγώ με τους συμμαθητές μου στο σχολείο είμαστε πολύ χαρούμενοι… “Τέλεια, μπράβο Χριστοφοράκο”, μου λένε, τέλος, αυτό. Την άλλη μέρα πηγαίνω στο περίπτερο και καθώς πηγαίνω, ξαφνικά αρχίζω και ακούω το όνομά μου. Γιατί ο Λάκης έδωσε το όνομά μου στον ήρωα. Δεν είχε σκεφτεί όνομα για τον χαρακτήρα γιατί το είδε και ο ίδιος σαν δοκιμαστικό… Και πήγε, ήταν καλό αυτό που κάναμε.

Και πηγαίνω στο περίπτερο και με σταματάνε κάτι κοριτσάκια αρχίζουν να ουρλιάζουνε. Να ουρλιάζουν όμως! Με κολάκευε βέβαια όλο αυτό, μην τρελαθούμε τώρα», πρόσθεσε ο γνωστός ηθοποιός και δημιουργός.

Παράλληλα ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης ρωτήθηκε για την ανάρτηση που είχε κάνει ο Μόργκαν Φρίμαν για τη σειρά «Maestro».