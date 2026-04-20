Η Απονομή των Διεθνών Βραβείων Jean Moreas από το Γραφείον Ποιήσεως-ΦΩΤΟ

Στο κατάμεστο αμφιθέατρο του Αρχαιολογικού Μουσείο Πατρών, με την κριτική επιτροπή των βραβείων παρούσα και τους συνοδοιπόρους του θεσμού να απονέμουν τα βραβεία στους βραβευθέντες και βραβευθείσες από την Αθήνα, τα Ιωάννινα, το Παρίσι, το Μίσιγκαν των ΗΠΑ.

Το πανηγυρικό κλίμα και η δομή της δράσης δημιούργησε και πάλι ελπίδες για τον επέκεινα χρόνο της λογοτεχνίας του αναγνώστη μα και του δημιουργού. Τίμησαν με την παρουσία τους ο υφυπουργός πολιτισμού Ιάσωνας Φωτήλας, ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος, ο πρύτανης του πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Θεόδωρος Λουλούδης, ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο Γιάννης Κοριζης εκπροσωπώντας τη βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς Αχαΐας Σία Αναγνωστοπούλου, ο περιφερειακός σύμβουλος και αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Σπύρος Σκιαδαρέσης κ.α.

Το κοινό πολυπληθές με ποιητές, ποιήτριες, αναγνώστες της ποίησης, εκπαιδευτικούς, διευθυντές Λυκείων - Γυμνασίων και πολλούς νέους που αγαπούν τη λογοτεχνία. Τόσο ο πρόεδρος του Γραφείου Ποιήσεως Αντώνης Δ. Σκιαθάς όσο και η πρόεδρος της κριτικής επιτροπής των Βραβείων Δέσποινα Παπαστάθη Δρ Ελληνικής Λογοτεχνίας και διδάσκουσα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τόνισαν την μακροημέρευση του θεσμού όπως και την προσθήκη από την επόμενη χρονιά βραβείων που θα αφορούν την πεζογραφία.

Τα βραβεία Jean Moreas απονεμήθηκαν στους:

• Βραβείο Ποιητικής Συλλογής 2024: Στάθης Κουτσούνης, Ρόδο σε καθρέφτη (Μεταίχμιο)

• Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Ποιητή 2024: Άκης Παρώδης, Θλιμμένος βάτραχος (Ιωλκός)

Παράλληλα, τα μεγάλα βραβεία του θεσμού απονεμήθηκαν σε προσωπικότητες για την καθοριστική συμβολή τους στα ελληνικά γράμματα και τη διεθνή τους παρουσία:

• Βραβείο «Jean Moreas»: Γιώργος Βέλτσος, για τη συνολική προσφορά του στα ελληνικά γράμματα.

• Βραβείο «Κωστής Παλαμάς»: Βασίλης Λαμπρόπουλος, για το έργο του στον χώρο των ελληνικών γραμμάτων στο εξωτερικό και τη συμβολή του στην προαγωγή και προβολή τους.

• Βραβείο «Θανάσης Νάκας»: Νικολέττα Τσιτσανούδη – Μαλλίδη. για το έργο της στη μελέτη, διδασκαλία και προβολή της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό και τη συμβολή της στην προαγωγή των ελληνικών γραμμάτων.

Το Μουσικό Σύνολο Συνηχήσεις του συνθέτη και κιθαριστή Γιώργου Αθανασακόπουλου με τους: Φώτη Τσιλεμέκη, Γιώργο Σταματόπουλο, Μυρσίνη, Παναγιώτη και Δομίνικο Αθανασακόπουλο συντρόφευσε μουσικά την εκδήλωση.

Οι φωτογραφίες της εκδήλωσης είναι του Δημήτρη Χριστοδουλόπουλου.