Πάτρα: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για κλοπή κλιματιστικής μονάδας

Στη σύλληψη τριών ατόμων, εκ των οποίων οι δύο ανήλικοι ηλικίας 16 και 17 ετών, προχώρησαν χθες το απόγευμα στην Πάτρα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, για υπόθεση κλοπής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι κατηγορούμενοι φέρονται να παραβίασαν σιδερένιο πλέγμα επιχείρησης και να αφαίρεσαν εξωτερική μονάδα κλιματιστικού, η αξία της οποίας εκτιμάται στα 1.500 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια αναζητήσεων, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δράστες να επιβαίνουν σε αυτοκίνητο και τους συνέλαβαν. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο όχημα, βρέθηκε και κατασχέθηκε η κλεμμένη κλιματιστική μονάδα, η οποία αποδόθηκε σε εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της επιχείρησης.

Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των γονέων των ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας τους, ενώ διαπιστώθηκε ότι οι δύο ανήλικοι δεν είχαν εκδώσει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.