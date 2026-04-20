Όλα όσα έγιναν στην πρεμιέρα του Your Face Sounds Familiar

Εντυπωσιακή και με εμφανίσεις που προκάλεσαν αίσθηση ήταν η πρεμιέρα του Your Face Sounds Familiar στον ΑΝΤ1.
Μεγάλος νικητής του πρώτου επεισοδίου αναδείχθηκε ο Biased Beast ο οποίος μεταμφιέστηκε σε Μπένσον Μπουν από την εμφάνισή του στα Γκράμι με την ολόσωμη μπλέ φόρμα.
Στις υπόλοιπες εμφανίσεις του YFSF ξεχώρισαν ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης ως Ρία Ελληνίδου αλλά και η Μαριάντα Πιερίδη ως Lady Gaga.
Στη σκηνή του σόου εμφανίστηκαν επίσης η «Χαρούλα Αλεξίου» δια της ερμηνείας της Αφροδίτης Χατζημινά και η «Βίκυ Μοσχολιού» μέσω της Μαριλού Κατσαφάδου.
Ο Αλέξαδρος Μπουρδούμης θύμισε το σόου του Bad Bunny στο Super Bowl, o Μέμος Μπεγνής ερμήνευσε το Il Mondo του Jimmy Fontana ενώ ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας εμφανίστηκε ως... Σάκης Ρουβάς.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr