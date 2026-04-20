Στο βάθρο οι Νεάνιδες της Γ.Ε. Πάτρας με εξαιρετικές εμφανίσεις- ΦΩΤΟ

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η συμμετοχή της ομάδας ensemble Νεανίδων της Γυμναστικής Ένωσης Πάτρας. στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο κλειστό γυμναστήριο Νεάπολης της Λάρισας από 2 έως 5 Απριλίου 2026.

Η ομάδα, αποτελούμενη από τις αθλήτριες Βαμβακά Θεοδώρα, Γιαννοπούλου Ευαγγελία, Λουμπαρδέα Δήμητρα, Μαραντίδη Ελένη, Νούλη Αγγελική και Σταυροπούλου Γεωργία κατέκτησε την 2η θέση και το αργυρό μετάλλιο στο πρόγραμμα με 5 μπάλες, ενώ στο πρόγραμμα με 5 κορδέλες πήρε την 8η θέση.

Στον αγώνα του σύνθετου ομαδικού ensemble κατέλαβε την 4η θέση πανελλαδικά.

Οι αθλήτριες και οι προπονήτριες Κουτροπούλου Δήμητρα, Λώλου Ευρώπη και Βλαχογιάννη Λαμπρινή πρόσθεσαν μία ακόμα επιτυχία στον σύλλογο της Γυμναστικής Ένωσης Πάτρας.