Η σκηνή της φετινής Eurovision υπό κατασκευή

Υπό κατασκευή βρίσκεται η σκηνή της φετινής Eurovision 2026 και κυκλοφόρησε στο ίντερνετ βίντεο από τις εργασίες που γίνονται για την ολοκλήρωσή της.

Το Eurovision News δημοσίευσε στιγμιότυπα στο X και φαίνεται πως έχει στηθεί μέχρι στιγμής μία μεγάλη οθόνη στο κέντρο του σταδίου Wiener Stadthalle της Βιέννης, καθώς και κάποιοι από τους χώρους από όπου θα παρακολουθεί ο κόσμος που θα παρευρεθεί στους ημιτελικούς αλλά και στον μεγάλο τελικό.