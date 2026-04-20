Μέση Ανατολή: Η στιγμή του ρεσάλτου των Αμερικανών πεζοναυτών στο ιρανικό πλοίο

Οι πεζοναύτες αποβιβάστηκαν με ελικόπτερο από το αμφίβιο πλοίο εφόδου USS Tripoli - Νωρίτερα είχε δοθεί το βίντεο με τη στιγμή που το αντιτορπιλικό USS Spruance ακινητοποιεί το φορτηγό πλοίο Tousca στον κόλπο του Ομάν

Νέο βίντεο από την αμερικανική επιχείρηση αρχικά για την ακινητοποίηση και στη συνέχεια την κατάληψη του υπό ιρανική σημαία πλοίου TOUSKA όταν επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ στο Ιράν, έδωσαν στη δημοσιότητα οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Όπως περιγράφεται στην ανάρτηση της Κεντρικής Διοίκησης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, «Αμερικανοί πεζοναύτες αποβιβάστηκαν με ελικόπτερο από το αμφίβιο πλοίο εφόδου USS Tripoli (LHA 7) και διέσχισαν την Αραβική Θάλασσα για να επιβιβαστούν και να καταλάβουν το M/V Touska». Όπως συμπληρώνεται «οι πεζοναύτες έκαναν καταρρίχηση στο υπό ιρανική σημαία πλοίο στις 19 Απριλίου, αφότου το αντιτορπιλικό USS Spruance (DDG 111) απενεργοποίησε την πρόωση του Touska όταν το εμπορικό πλοίο δεν συμμορφώθηκε με τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις των αμερικανικών δυνάμεων για διάστημα έξι ωρών».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">U.S. Marines depart amphibious assault ship USS Tripoli (LHA 7) by helicopter and transit over the Arabian Sea to board and seize M/V Touska. The Marines rappelled onto the Iranian-flagged vessel, April 19, after guided-missile destroyer USS Spruance (DDG 111) disabled Touska’s… <a href="https://t.co/mFxI5RzYCS">pic.twitter.com/mFxI5RzYCS</a></p>— U.S. Central Command (@CENTCOM) <a href="https://twitter.com/CENTCOM/status/2046085543348293851?ref_src=twsrc%5Etfw">April 20, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Εκκενώστε το μηχανοστάσιο, ετοιμαζόμαστε για πυρά ακινητοποίησης» Νωρίτερα είχε δοθεί στη δημοσιότητα νίντεο με τις προειδοποιήσεις και τα πυρά που εξαπολύθηκαν κατά του πλοίου υπό ιρανική σημαία που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό. Στο βίντεο, που δημοσιοποιήθηκε μετά την ανάρτηση του Ντόνανλτ Τραμπ ότι το πλοίο βρίσκεται υπό αμερικανικό έλεγχο, ακούγονται αρχικά οι προειδοποιήσεις από το αντιτορπιλικό USS Spruance προς το TOUSKA. «Εκκενώστε το μηχανοστάσιο, εκκενώστε το μηχανοστάσιο, ετοιμαζόμαστε να χρησιμοποιήσουμε πυρά ακινητοποίησης» ήταν το μήνυμα του αμερικανικού πλοίου. Στη συνέχεια, δε, του βίντεο, έχουν καταγραφεί και τα πυρά που χρησιμοποίησε το πλοίου του ναυτικού των ΗΠΑ για να σταματήσει το υπό ιρανική σημαία πλοίο που έπλεε στον κόλπο του Ομάν.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">CENTCOM has released video showing the destroyer USS Spruance firing its main gun at the Iranian-flagged cargo vessel Touska as it attempted to breach the U.S. blockade. <a href="https://t.co/lOBcv4kqDY">pic.twitter.com/lOBcv4kqDY</a></p>— Clash Report (@clashreport) <a href="https://twitter.com/clashreport/status/2045976309893939500?ref_src=twsrc%5Etfw">April 19, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της U.S. Central Command «το αντιτορπιλικό USS Spruance (DDG 111) με κατευθυνόμενους πυραύλους αναχαίτισε το M/V Touska καθώς διέσχιζε τη βόρεια Αραβική Θάλασσα με 17 κόμβους καθ' οδόν προς το Μπαντάρ Αμπάς του Ιράν. Οι αμερικανικές δυνάμεις εξέδωσαν πολλαπλές προειδοποιήσεις και ενημέρωσαν το πλοίο με ιρανική σημαία ότι παραβίαζε τον αποκλεισμό των ΗΠΑ». Όπως επισημαίνεται «αφού το πλήρωμα του Touska δεν συμμορφώθηκε με επανειλημμένες προειδοποιήσεις για διάστημα έξι ωρών, το Spruance έδωσε εντολή στο πλοίο να εκκενώσει το μηχανοστάσιο του. Το Spruance απενεργοποίησε την πρόωση του Touska εκτοξεύοντας αρκετές βολές από το πυροβόλο MK 45 5 ιντσών του αντιτορπιλικού στο μηχανοστάσιο του Touska» ενώ στη συνέχεια «Αμερικανοί πεζοναύτες από την 31η Μονάδα Εκστρατείας Πεζοναυτών επιβιβάστηκαν αργότερα στο μη συμμορφούμενο πλοίο, το οποίο παραμένει υπό την επιτήρηση των ΗΠΑ». «Οι αμερικανικές δυνάμεις ενήργησαν με σκόπιμο, επαγγελματικό και αναλογικό τρόπο για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση. Από την έναρξη του αποκλεισμού, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν δώσει εντολή σε 25 εμπορικά πλοία να επιστρέψουν σε ιρανικό λιμάνι ή να επιστρέψουν σε αυτό» καταλήγει η ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ. Η ανακοίνωση Τραμπ

Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι το φορτηγό πλοίο TOUSKA, μήκους σχεδόν 274 μέτρα και βάρους σχεδόν όσο ένα αεροπλανοφόρο, επιχείρησε να περάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβληθεί από τις ΗΠΑ. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το πλήρωμα του πλοίου δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές, με αποτέλεσμα το αμερικανικό πολεμικό πλοίο να προχωρήσει σε ενέργεια που, όπως ανέφερε, προκάλεσε ζημιές στο μηχανοστάσιο, ακινητοποιώντας το σκάφος: «Το ιρανικό πλήρωμα αρνήθηκε να υπακούσει, οπότε το πλοίο του ναυτικού μας το σταμάτησε αμέσως, ανοίγοντας μια τρύπα στο μηχανοστάσιο» ανέφερε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση, το πλοίο βρίσκεται υπό την επιτήρηση των Αμερικανών πεζοναυτών, το οποίο, όπως επισημαίνεται, βρίσκεται υπό κυρώσεις του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών λόγω προηγούμενης εμπλοκής σε παράνομες δραστηριότητες. «Έχουμε την πλήρη επιτήρηση του πλοίου και εξετάζουμε τι υπάρχει στο κατάστρωμα» κατέληξε στην ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ.