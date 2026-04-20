Τα δύο ελληνικά νησιά που βρίσκονται στους προορισμούς - έκπληξη για το 2026​

Δυναμική παρουσία καταγράφουν η Σκόπελος και η Άνδρος, οι οποίες συγκαταλέγονται στους «προορισμούς-έκπληξη» για το 2026 μέσα από δημοσίευμα του διεθνούς ειδησεογραφικού δικτύου Euronews.

Το αφιέρωμα στηρίζεται σε έρευνα βραβευμένου ταξιδιωτικού blog ενώ στην ίδια λίστα περιλαμβάνονται και άλλοι 11 προορισμοί από Ευρώπη, Ασία και Αυστραλία που ξεχωρίζουν για τη μοναδικότητά τους και για τη δυνατότητα διακοπών πέρα από τα τετριμμένα.

Η αναφορά αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερά ανοδική πορεία της Ελλάδας στον διεθνή τουριστικό «χάρτη» και την αυξανόμενη απήχησή σε κοινά που δεν περιορίζονται μόνο «στον ήλιο και τη θάλασσα» αλλά επιλέγουν πιο βιωματικές και εναλλακτικές μορφές ταξιδιού.



Η Σκόπελος παρουσιάζεται ως ένας τόπος που προσφέρει άμεση αίσθηση χαλάρωσης, με έντονο το στοιχείο της αυθεντικότητας και της επαφής με τη φύση. Τα εντυπωσιακά πευκοδάση που καταλήγουν στη θάλασσα, οι ήσυχοι όρμοι με τα κρυστάλλινα νερά και η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της Χώρας συνθέτουν ένα σκηνικό που ευνοεί την αποφόρτιση και την ποιοτική διαμονή. Παράλληλα, η τοπική γαστρονομία και οι εμπειρίες παράδοσης, πολιτισμού, εξερεύνησης και διασκέδασης ενισχύουν τον χαρακτήρα του νησιού ως ολοκληρωμένου προορισμού που διατηρεί την ταυτότητά του.

Από την άλλη πλευρά, η Άνδρος ξεχωρίζει για τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της, συνδυάζοντας το Κυκλαδίτικο τοπίο με πλούσια βλάστηση, τρεχούμενα νερά και ένα εκτεταμένο δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών. Το νησί προβάλλεται ως ιδανική επιλογή για ταξιδιώτες που επιθυμούν να εξερευνήσουν την αυθεντική πλευρά των Κυκλάδων, μέσα από μοναδικές δραστηριότητες στη φύση, επίσκεψη σε μοναστήρια, πολιτιστικές δράσεις και επαφή με την τοπική κουλτούρα. Οι γραφικοί οικισμοί και οι ιδιαίτερες γεύσεις της ‘Ανδρου εμπλουτίζουν το προφίλ ενός προορισμού που ανταποκρίνεται στις νέες τάσεις του τουρισμού.

Η διεθνής αυτή αναγνώριση που προέκυψε μετά από προγραμματισμένες δημοσιογραφικές αποστολές των δύο Δήμων αναδεικνύει τη δυναμική της ‘Ανδρου και της Σκοπέλου ως επιλογές υψηλής ποιότητας, που διαφοροποιούνται από τον μαζικό τουρισμό, ενισχύοντας παράλληλα την εικόνα της Ελλάδας ως προορισμού με πλούσια ποικιλομορφία.

«Η προβολή της Σκοπέλου από ένα διεθνές μέσο όπως το Euronews αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και επιβεβαίωση της προσπάθειας που καταβάλλουμε για την ανάδειξη του νησιού ως προορισμού ονειρικών εμπειριών. Συνεχίζουμε με συνέπεια εστιάζοντας στην ποιότητα, σε νέες εμπειρίες και έργα υποδομής καθώς και στη μοναδική φυσική ταυτότητα του τόπου μας»,δήλωσε ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Τουρισμού του Δήμου Σκοπέλου, Γιώργος Παπαδαυίδ.

«Η διεθνής αναγνώριση της Άνδρου ως πολυδιάστατου προορισμού, μέσα από επιλεγμένες δράσεις, ενισχύει την εξωστρέφεια του νησιού και αναδεικνύει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Μέλημα μας είναι να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες του σύγχρονου ταξιδιώτη που επιζητά αληθινές στιγμές χαλάρωσης και αναψυχής, προσφέροντας εξαιρετική σχέση ποιότητας, αξίας και κόστους» ανέφερε ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Τουρισμού Δήμου Άνδρου Νίκος Μουστάκας.