Νεκρή 55χρονη υπάλληλος του υπουργείου Τουρισμού που βρέθηκε στο κενό

Ανείπωτη τραγωδία στο Υπουργείο Τουρισμού, το πρωί της Δευτέρας όπου μία γυναίκα 51 χρόνων έπεσε από τον 2ο όροφο και σκοτώθηκε.

Το δυστύχημα έγινε γύρω στις 08:30 το πρωί, όταν κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο, η 51χρονη έπεσε από τον 2ο όροφο του υπουργείου Τουρισμού με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, με αυτόπτες μάρτυρες να καλούν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παραλάβει την άτυχη γυναίκα.

Οι διασώστες βρήκαν την 51χρονη χωρίς τις αισθήσεις της και την μετέφεραν στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για υπάλληλο του υπουργείου Τουρισμού.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.