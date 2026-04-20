Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
Συνταγή για κρέμα καραμελέ με μαστίχα Χίου

Με φίνο άρωμα

Από τα αρώματα της παραδοσιακής ελληνικής κουζίνας, λίγα υλικά έχουν τόσο έντονη ταυτότητα όσο η μαστίχα Χίου.

Προερχόμενη αποκλειστικά από το νησί της Χίου, η μαστίχα δεν είναι απλώς ένα συστατικό, αλλά ένα πολιτισμικό αποτύπωμα με ιστορία αιώνων.

Από την αρχαιότητα ακόμη, την χρησιμοποιούσαν, τόσο στη μαγειρική όσο και στην ιατρική, ενώ η αξία της ήταν τέτοια που αποτέλεσε πολύτιμο εμπορεύσιμο υλικό. 

Στη σύγχρονη ζαχαροπλαστική, η μαστίχα βρίσκει τη θέση της σε κρέμες, παγωτά και γλυκά ταψιού κέικ, κουλούρια και τσουρέκια, χαρίζοντας το χαρακτηριστικό, διακριτικό της άρωμα.

Αυτή η κρέμα καραμελέ, με βάση το γάλα και τα αυγά, δίνει ένα φίνο αποτέλεσμα.

Κρέμα καραμελέ με μαστίχα Χίου

Υλικά (για 4–5 άτομα):

500 ml γάλα
4 κρόκοι αυγών
30 γραμμ. ζάχαρη βανίλιας
50 γραμμ. ζάχαρη
1 γραμμ. μαστίχα κοπανισμένη στο γουδί

Εκτέλεση:

  • Βράζουμε το γάλα και το αποσύρουμε από τη φωτιά. Προσθέτουμε τη μαστίχα, αναδεύουμε καλά και σκεπάζουμε, αφήνοντας το μείγμα να σταθεί για 20–25 λεπτά ώστε να αρωματιστεί.
  • Στη συνέχεια, μοιράζουμε τις ανακατεμένες δύο ζάχαρες σε τέσσερα – πέντε πυρίμαχα σκεύη και την βρέχουμε ελαφρώς με λίγο νερό.
  • Τα τοποθετούμε στον φούρνο μικροκυμάτων ή σε κανονικό φούρνο μέχρι να καραμελώσει η ζάχαρη, δημιουργώντας μια λεπτή στρώση καραμέλας στον πάτο.
  • Σε μπολ, χτυπάμε τους κρόκους και προσθέτουμε σταδιακά το αρωματισμένο γάλα, ανακατεύοντας συνεχώς.
  • Μοιράζουμε το μείγμα στα σκεύη πάνω από την καραμέλα.
  • Ψήνουμε σε μπεν μαρί, σε προθερμασμένο φούρνο στους 160–170°C για περίπου 40–45 λεπτά, ελέγχοντας μέχρι να σταθεροποιηθεί η κρέμα.
  • Αφήνουμε να κρυώσει και στη συνέχεια τη μεταφέρουμε στο ψυγείο για να δέσει καλά πριν το σερβίρισμα.

πηγή newsit.gr

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

