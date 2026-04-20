Συνταγή για κρέμα καραμελέ με μαστίχα Χίου

Με φίνο άρωμα
Από τα αρώματα της παραδοσιακής ελληνικής κουζίνας, λίγα υλικά έχουν τόσο έντονη ταυτότητα όσο η μαστίχα Χίου.
Προερχόμενη αποκλειστικά από το νησί της Χίου, η μαστίχα δεν είναι απλώς ένα συστατικό, αλλά ένα πολιτισμικό αποτύπωμα με ιστορία αιώνων.
Από την αρχαιότητα ακόμη, την χρησιμοποιούσαν, τόσο στη μαγειρική όσο και στην ιατρική, ενώ η αξία της ήταν τέτοια που αποτέλεσε πολύτιμο εμπορεύσιμο υλικό.
Στη σύγχρονη ζαχαροπλαστική, η μαστίχα βρίσκει τη θέση της σε κρέμες, παγωτά και γλυκά ταψιού κέικ, κουλούρια και τσουρέκια, χαρίζοντας το χαρακτηριστικό, διακριτικό της άρωμα.
Αυτή η κρέμα καραμελέ, με βάση το γάλα και τα αυγά, δίνει ένα φίνο αποτέλεσμα.
Κρέμα καραμελέ με μαστίχα Χίου
Υλικά (για 4–5 άτομα):
500 ml γάλα
4 κρόκοι αυγών
30 γραμμ. ζάχαρη βανίλιας
50 γραμμ. ζάχαρη
1 γραμμ. μαστίχα κοπανισμένη στο γουδί
Εκτέλεση:
- Βράζουμε το γάλα και το αποσύρουμε από τη φωτιά. Προσθέτουμε τη μαστίχα, αναδεύουμε καλά και σκεπάζουμε, αφήνοντας το μείγμα να σταθεί για 20–25 λεπτά ώστε να αρωματιστεί.
- Στη συνέχεια, μοιράζουμε τις ανακατεμένες δύο ζάχαρες σε τέσσερα – πέντε πυρίμαχα σκεύη και την βρέχουμε ελαφρώς με λίγο νερό.
- Τα τοποθετούμε στον φούρνο μικροκυμάτων ή σε κανονικό φούρνο μέχρι να καραμελώσει η ζάχαρη, δημιουργώντας μια λεπτή στρώση καραμέλας στον πάτο.
- Σε μπολ, χτυπάμε τους κρόκους και προσθέτουμε σταδιακά το αρωματισμένο γάλα, ανακατεύοντας συνεχώς.
- Μοιράζουμε το μείγμα στα σκεύη πάνω από την καραμέλα.
- Ψήνουμε σε μπεν μαρί, σε προθερμασμένο φούρνο στους 160–170°C για περίπου 40–45 λεπτά, ελέγχοντας μέχρι να σταθεροποιηθεί η κρέμα.
- Αφήνουμε να κρυώσει και στη συνέχεια τη μεταφέρουμε στο ψυγείο για να δέσει καλά πριν το σερβίρισμα.
πηγή newsit.gr
