Ωρίων: Διάλεξη για τη βαρύτητα και τις μαύρες τρύπες στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Συνεχίζεται ο κύκλος ομιλιών του Ωρίωνα, που φιλοξενείται από το Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, με νέα εκδήλωση την Τετάρτη 22 Απριλίου και ώρα 20:00.

Η διάλεξη έχει τίτλο «Βαρύτητα και μαύρες τρύπες» και ομιλητής θα είναι ο Δημήτρης Ζωάκος, επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Θα παρουσιαστεί μια ιστορική αναδρομή από τη θεωρία της βαρύτητας του Νεύτωνα έως τη Γενική Σχετικότητα του Αϊνστάιν. Παράλληλα, θα γίνει αναφορά στις μαύρες τρύπες, το παράδοξο της απώλειας πληροφορίας, καθώς και σε σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις όπως η θεωρία χορδών και η ολογραφική αρχή.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 026 του Τμήματος Γεωλογίας και είναι ανοιχτή και δωρεάν για το κοινό, όπως και όλες οι δράσεις του συλλόγου.