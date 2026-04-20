Πάτρα: 550 ευρώ για 45 τετραγωνικά - Όταν δoυλεύεις κυρίως για το ενοίκιο - Πώς φτάσαμε ως εδώ- Σε απόγνωση και οι ιδιοκτήτες

550 ευρώ για 45 τετραγωνικά ή 430 ευρώ για 32 τμ. Είναι μερικές μόνο από τις αγγελίες που βρίσκεις πλέον, όταν αναζητάς να ενοικιάσεις σπίτι στην Πάτρα ενώ το μίσθωμα αυξάνεται όταν μιλάμε για κατοικία μεγαλύτερων τετραγωνικών που να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μιας οικογένειας και όχι ενός ή δύο ατόμων.

Άρα η πραγματικότητα είναι σαφής και δύσκολη, αν αναλογιστεί κάποιες το ύψος των μισθών, όπου το μισό ή και το μεγαλύτερο μέρος του πρέπει να δοθεί για το μίσθωμα ενός σπιτιού. Το χάσμα μεταξύ μισθών κι ενοικίων είναι μεγάλο και αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της στεγαστικής κρίσης.

Η Πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Αχαΐας και Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας (ΠΟΜΙΔΑ) Κυριακή Αθανασιάδη, μιλώντας στο thebest χαρακτηρίζει τη δυσαναλογία σοβαρό ζήτημα. «Μεγάλο μέρος του μισθού δαπανάται στα ενοίκια και αυτό είναι πολύ σοβαρό, αλλά δεν έχει να κάνει με τον μεμονωμένο ιδιοκτήτη. Εμείς ως Ομοσπονδία καλύπτουμε τους μικρούς και τους μεσαίους ιδιοκτήτες, δεν εκπροσωπούμε τις εταιρείες ή τους μεγαλοϊδιοκτήτες. Ο μικροϊδιοκτήτης προσπαθεί να ενοικιάσει το ακίνητό του το οποίο για να το συντηρήσει και να πληρώσει τους φόρους, έχει κι αυτός ένα πολύ μεγάλο κόστος. Οι μεγάλες εταιρείες και τα funds ανεβάζουν τις τιμές, παρακολουθούν τις τιμές των Αθηνών και των άλλων ευρωπαϊκών πόλεων και αυξάνουν τις τιμές», δηλώνει και τονίζει ότι πάρα πολλά ακίνητα στην Πάτρα έχουν περάσει στα χέρια τους αλλά και σε θυγατρικές εταιρείες τραπεζών» δηλώνει και προσθέτει:

«Τα ακίνητα τα παίρνουν όλα μαζί συνολικά και τα μετατρέπουν σε συγκροτήματα κατοικιών. Πέφτουν στα χέρια των εταιριών και δεν είναι ο μικρός ιδιοκτήτης που θα νοικιάσει τη γκαρσονιέρα ή ένα διαμέρισμα, που θα ανεβάσει την τιμή. ‘Εχουν φύγει από τα χέρια των μικροϊδιοκτητών και πάρα πολλά έχουν πάει στα funds . Και κυρίως αυτό που βλέπουμε, και η Χρυσή Βίζα κλπ είναι ότι οι επενδυτές από το εξωτερικό κυρίως, ζητούν συγκροτήματα. Τα επισκευάζουν ή τα διαμορφώνουν σε συγκροτήματα και τα προσφέρουν σε μεγάλο αντίτιμο».

Μεγαλύτερη ζήτηση από την προσφορά

Την ίδια ώρα εξηγεί πως η μεγαλύτερη ζήτηση σε σχέση με την προσφορά αυξάνει επίσης το κόστος του ενοικίου, διευκρινίζοντας ότι δεν αυξήθηκε η ζήτηση αλλά η προσφορά ακινήτων είναι μικρή , «γιατί κάποιοι απέκτησαν τα ακίνητά τους με τα προγράμματα κλπ και όποιος θέλει να μετακινηθεί από σπίτι σε σπίτι με ενοίκιο, τα ακίνητα είναι λίγα».

Τα κλειστά σπίτια

Παράλληλα αναδεικνύει και τη διάσταση των κλειστών ακινήτων που υπάρχουν για διάφορους λόγους και στην Πάτρα, τα οποία χρειάζεται να επισκευαστούν για να προσφερθούν, αλλά και την ανάγκη για την ενίσχυση της κοινωνικής στέγης

«Το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης δεν θα λυθεί από τον μεμονωμένο ιδιοκτήτη» αναφέρει και τονίζει ότι από τη πλευρά της Ομοσπονδίας «μας ενδιαφέρει να υπάρχει μια ισορροπία. Το θέμα είναι αν το κράτος μπορεί να προσφέρει ακίνητα στην αγορά. Πώς γίνεται αυτό; Τα δημόσια κτίρια. Κατασκευές από τη μεριά του κράτους για να δοθούν ακίνητα στον κόσμο. Αν πάτε στο εξωτερικό θα δείτε συγκροτήματα κατοικιών που προσφέρονται σε πολύ καλή κατάσταση. Και επίσης δημόσια κτίρια να μετατραπούν σε κατοικίες. Γιατί πρέπει να ζητάμε από έναν ιδιοκτήτη που έχει φτιάξει το ακίνητό του με τo “αίμα” του πραγματικά, να πάρει ένα ενοίκιο με το οποίο δεν θα μπορεί να πληρώνει τους φόρους του; Κι αν κάποιος είναι υπερβολικός, θα το δει. Γιατί όταν βολευτούν όλοι και το ενοικιάζει μια φορά στα πέντε χρόνια θα ρίξει και το ενοίκιο. Θυμάστε την περίοδο πριν το 2012; Όταν κατασκευάστηκαν οι πολλές γκαρσονιέρες στην περιοχή των ΤΕΙ και ο άλλος το ενοικίαζε τον ένα χρόνο και μετά σε τρία χρόνια. Κι εκείνο κατάντια ήταν αλλά κι αυτό είναι πάρα πολύ πιεστικό για την πλευρά των ενοικιαστών», περιγράφει και τονίζει ότι η σύσταση είναι να υπάρχει ομαδική σύνεση. Παράλληλα χαρακτηρίζει καλή κίνηση την επιδότηση ενοικίου.

Οι «παρενέργειες»

Η κ. Αθανασιάδη αναφέρει ότι δεδομένης της κατάστασης καταγράφονται «παρενέργειες» που αφορούν τις οφειλές ενοικίων και σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα για πολύ καιρό. «Όλο αυτό δεν είναι ευχάριστο για κανέναν, γιατί κάποιος μπορεί και το υψηλό ενοίκιο να μην μπορεί να το πληρώσει. Το θετικό για μας είναι να λειτουργήσει η αγορά. Δεν είναι να βάλεις έναν ενοικιαστή σήμερα, να σου δώσει υψηλό ενοίκιο, να φύγει και μετά να μην το ξανανοικιάσεις».

«Δεν φεύγουν ούτε οι καλοπληρωτές ούτε οι κακοπληρωτές»

Επιπρόσθετα παρατηρείται στην αγορά να μην μετακινούνται από τα σπίτια όχι μόνο οι κακοπληρωτές αλλά και οι καλοπληρωτές. «Θες το σπίτι πχ για το παιδί σου και ενώ έχει λήξει η μίσθωση, δεν φεύγει γιατί αναρωτιέται πού θα βρω; Το τραβάνε μέχρι τέλους. Δηλαδή δεν ωφελεί και τον ιδιοκτήτη αυτή η ακρίβεια. Δεν είναι όμως κάτι που το επιδιώκει, ούτε το έχει προκαλέσει».

«Χρειάζεται εξυγίανση της αγοράς μέσω της προσφοράς ακινήτων»

«Να βοηθήσουμε στην κατεύθυνση να αποσυμφορηθεί το ακίνητο και να μπορεί να προσφερθεί σε υγιείς συνθήκες και σωστές και τιμές. Χρειάζεται εξυγίανση της αγοράς μέσω της προσφοράς ακινήτων. Λένε ότι το ενοίκιο είναι πχ τα 2/3 του μισθού, ποιος είναι όμως ο μισθός; Και στο Λονδίνο και στη Γαλλία λόγου χάριν είναι υψηλά τα μισθώματα, αλλά ο μισθός είναι τετραπλάσιος του ενοικίου. Όταν ο άλλος στην Ελλάδα παίρνει 1.000 ευρώ και πρέπει να δώσει 700 ευρώ ενοίκιο, δεν μπορεί να ζήσει».