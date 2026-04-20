Σαρλίζ Θερόν:Περιέγραψε τη νύχτα που η μητέρα της σκότωσε τον πατέρα της για να τη σώσει

Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση προχώρησε η Σαρλίζ Θερόν για τη νύχτα που σημάδεψε τη ζωή της, όταν η μητέρα της πυροβόλησε και σκότωσε τον πατέρα της σε αυτοάμυνα.

Σε συνέντευξη που έδωσε στους The New York Times, η ηθοποιός μίλησε για το τραυματικό περιστατικό του 1991, όταν ήταν μόλις 15 ετών. Όπως περιέγραψε, εκείνη και η μητέρα της είχαν επισκεφθεί το σπίτι του θείου της μετά από τον κινηματογράφο και είχε εκνευρίσει τον πατέρα της επειδή δεν ανακοίνωσε την άφιξή της πριν τρέξει κατευθείαν στο μπάνιο. «Έπρεπε να πάω επειγόντως τουαλέτα», εξήγησε. «Οπότε μπήκα τρέχοντας στο σπίτι για να προλάβω, και εκείνος το εξέλαβε ως αγένεια, επειδή δεν σταμάτησα να χαιρετήσω όλους».

Η Θερόν πρόσθεσε: «Στη Νότια Αφρική είναι μεγάλο θέμα ο σεβασμός προς τους μεγαλύτερους. Και εκείνος βρισκόταν σε μια κατάσταση που απλώς ξέφυγε. Του τύπου “Γιατί δεν σταμάτησες; Ποια νομίζεις ότι είσαι;”».

Η ηθοποιός θυμήθηκε ότι έφυγε και ζήτησε από τη μητέρα της να τη βοηθήσει να αποφύγει μια μεταγενέστερη σύγκρουση με τον πατέρα της. «Ήξερα ότι ήταν θυμωμένος μαζί μου. Έτσι της είπα “Όταν τελικά αποφασίσει να έρθει σπίτι, σε παρακαλώ πες του ότι κοιμάμαι”», είπε.

«Πήγα στο δωμάτιό μου, έσβησα τα φώτα και φοβόμουν. Το παράθυρό μου έβλεπε στο δρόμο, και μπορούσα να καταλάβω το επίπεδο του θυμού, της απογοήτευσης ή της δυστυχίας από τον τρόπο που οδηγούσε όταν έφτανε», είπε. Σημείωσε έπειτα ότι: «Απλώς ήξερα πως κάτι κακό θα συμβεί».