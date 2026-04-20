Συμμετοχή του Εμπορικού Συλλόγου Πάτρας στην 55η Ημέρα Καριέρας της ΔΥΠΑ

Κάλεσμα προς τις επιχειρήσεις για καταγραφή αναγκών προσωπικού και παρουσία στην εκδήλωση
Ο Εμπορικός Σύλλογος Πάτρας θα συμμετάσχει με δικό του περίπτερο στην 55η Ημέρα Καριέρας της ΔΥΠΑ, με στόχο την υποστήριξη των επιχειρήσεων-μελών του στην αναζήτηση και εύρεση προσωπικού.
Στο πλαίσιο της συμμετοχής, ο Σύλλογος καλεί τις επιχειρήσεις να αποστείλουν τις ανάγκες τους σε ανθρώπινο δυναμικό, όπως ειδικότητες και αριθμό θέσεων, προκειμένου να προωθηθούν οργανωμένα μέσω του περιπτέρου. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στους επαγγελματίες να παρευρεθούν στην εκδήλωση και να έχουν άμεση επαφή με υποψήφιους εργαζόμενους.
Όπως επισημαίνεται, η πρωτοβουλία στοχεύει στη διασύνδεση των επιχειρήσεων της περιοχής με άτομα που αναζητούν εργασία, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της τοπικής αγοράς.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Απριλίου 2026, από τις 10:00 έως τις 18:00, στο ξενοδοχείο My Way, στην Πάτρα.
Ο Εμπορικός Σύλλογος καλεί τις επιχειρήσεις να ενημερώσουν εγκαίρως για τις ανάγκες τους, ώστε να διευκολυνθεί η οργάνωση της συμμετοχής.
