Πάτρα: Εκδήλωση της Πρωτοβουλίας Προοδευτικών Πολιτών Αχαΐας

Η Πρωτοβουλία Προοδευτικών Πολιτών Αχαΐας διοργανώνει την πρώτη μαζική συνάντηση–εκδήλωσή της την Τετάρτη 22 Απριλίου και ώρα 19:30, στο Μέγαρο Πραπόπουλου (Φιλοποίμενος 36-42), στην Πάτρα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ομάδα συγκροτήθηκε πριν από περίπου τρεις μήνες, με στόχο τη διαμόρφωση ενός ανοιχτού χώρου διαλόγου και συμμετοχής πολιτών, με αναφορά στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Όπως επισημαίνεται, η πρωτοβουλία προέκυψε από ενεργούς πολίτες διαφορετικών ηλικιών και επαγγελματικών χώρων, που επιδιώκουν την ενίσχυση της συμμετοχής της κοινωνίας στον δημόσιο διάλογο.

Οι διοργανωτές αναφέρουν ότι η συμμετοχή στην ομάδα διευρύνεται, με την προσθήκη νέων μελών, καθώς και πολιτών που επιθυμούν να εκφραστούν και να συμβάλουν σε συλλογικές δράσεις. Παράλληλα, γίνεται λόγος για ανάγκη ενίσχυσης της παρουσίας της κοινωνίας στη διαμόρφωση πολιτικών προτάσεων.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε πολίτες της Αχαΐας που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν και να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, με στόχο –όπως αναφέρεται– την ανάπτυξη ενός ανοιχτού και συμμετοχικού πλαισίου δράσης.